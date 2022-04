Caduta dei capelli in menopausa, come rimediare?

I cambiamenti ormonali legati alla menopausa possono causare la caduta dei capelli. Scopriamo i rimedi per risolvere questo problema!

I cambiamenti ormonali che avvengono in seguito alla menopausa possono causare un indebolimento dei capelli e la conseguente caduta. In questo articolo vi parleremo dei rimedi per risolvere questo problema.

Menopausa e perdita di capelli

Le variazioni ormonali correlate alla menopausa possono avere degli effetti negativi sulla salute del cuoio capelluto. Non è raro che la menopausa si associ all’indebolimento e alla conseguente caduta dei capelli: questo problema colpisce circa il 40% delle donne.

Tale fenomeno è provocato, in particolare, dalla riduzione e dall’arresto della produzione degli estrogeni e al concomitante aumento degli androgeni, che causa l’alopecia androgenetica.

I mutamenti ormonali producono un cambiamento del ciclo vitale del capello. Di conseguenza, diminuisce la durata della fase di crescita (o anagen) e si allunga la fase di riposo (o telogen), quella che si associa alla caduta dei capelli.

L’alopecia androgenetica ha più probabilità di manifestarsi quando:

• alcuni familiari hanno sperimentato una progressiva perdita di capelli

• ci sono carenze di vitamine e sali minerali

• si ha uno stile di vita stressante e poco salutare

• si assumono alcune tipologie di farmaci (es. antidepressivi).

Rimedi per avere capelli forti e brillanti

Il primo pensiero, sbrigativo e sicuro, potrebbe essere quello di affidarsi al nostro parrucchiere di fiducia, tuttavia possiamo anche farlo ma il risultato non sarà duraturo se a cambiare non è il nostro piano alimentare, una dieta equilibrata, ricca di proteine, vitamine e ferro sono un buon inizio.

Puoi aggiungere anche un integratore a base di acido folico e vitamine B2 e B5: rafforzano il capello, rallentano il processo d’invecchiamento e favoriscono una crescita sana e forte.

Un ultimo consiglio: se sei una fumatrice ti consigliamo di smettere di fumare (il fumo danneggia i capelli) ma ti diamo un’alternativa, le sigarette alle erbe. Le trovi in erboristeria o in farmacia, sono al 100% senza tabacco e senza nicotina e ogni pacchetto contiene 20 sigarette.

