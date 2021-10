Bonus terme fino a 200 euro, domande dall’8 novembre: come richiederlo

Parte il bonus terme che copre il 100% delle spese fino ad un massimo di 200 euro. Non è richiesto un limite Isee e i cittadini si potranno prenotare online dall’8 novembre. Dal prossimo 28 ottobre tutti gli stabilimenti termali aderenti potranno registrarsi sulla piattaforma Invitalia per aderire al programma.

Bonus terme, come funziona e come richiederlo

Il tanto atteso bonus terme è stato approvato, a partire dal 28 ottobre 2021 gli stabilimenti termali aderenti dovranno registrarsi alla piattaforma online di Invitalia ed iscriversi. I cittadini interessati potranno iniziare a richiedere il bonus dall’8 novembre effettuando le prenotazioni online.

Assisteremo ad un vero e proprio click day, sarà lo stesso sito Invitalia a divulgare la lista di tutte le strutture termali aderenti e il portale Mise.

Per richiedere il bonus bisogna:

1. Essere residenti in Italia.

2. Essere maggiorenni.

Non vengono richiesti limiti Isee, il bonus consiste in uno sconto del 100% sul costo dei servizi termali fino ad un massimo di 200 euro.

L’8 novembre sarà un giorno cruciale, importante per chi vuole godersi del tempo alle terme a breve: le prenotazioni saranno prese in considerazione in ordine cronologico e accettate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Quindi si, un click day a tutti gli effetti, chi arriva prima, fa una vacanza prima senza rischiare di perdere il posto.

La prenotazione presso gli stabilimenti termali non avverrà tramite Invitalia ma direttamente tramite le strutture aderenti.

Quindi, per ricapitolare:

1. Il 28 ottobre le strutture termali si iscriveranno al programma tramite il portale Invitalia.

2. Invitalia e Mise divulgheranno la lista delle strutture aderenti.

3. L’8 novembre i cittadini potranno prenotarsi tramite le strutture termali aderenti che acquisiranno le prenotazioni per ordine cronologico.

4. Il bonus termale copre il 100% del costo per un massimo di 200 euro a persona.

5. I richiedenti devono essere maggiorenni residenti in Italia. Non è richiesto nessun limite Isee.

È tutto chiaro? Non lasciatevi sfuggire questa opportunità!