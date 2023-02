Bolle sulla lingua: rimedi della nonna

Le bolle sulla lingua sono una problematica con cui molte persone hanno a che fare. Per fortuna, esistono diversi rimedi naturali utili da prendere in considerazione. Come sempre, ti invitiamo a farvi ricorso solo dopo aver consultato il tuo medico curante.

Bollicine sulla lingua: i migliori rimedi naturali

Nel momento in cui ci si accorge di avere le bolle sulla lingua, è bene evitare di romperle. Questa abitudine, infatti, aumenta il rischio di avere a che fare con infezioni batteriche. A meno che non ci siano sintomi correlati come la febbre, il consiglio è quello di fare ricorso ai rimedi naturali. Nelle prossime righe, ne abbiamo elencati alcuni tra i più efficaci e popolari.

Gargarismi

I gargarismi con acqua salata, possibilmente tiepida, sono un rimedio naturale molto utile da chiamare in causa quando si ha a che fare con le bolle sulla lingua. Si tratta nello specifico di un espediente che aiuta tanto a ridurre le dimensioni delle suddette bolle. Se il medico lo ritiene opportuno, i gargarismi possono essere effettuati anche con il collutorio.

Foglie di menta piperita

Masticare le foglie di menta piperita può rivelarsi un’ottima soluzione naturale per alleviare il fastidio causato dalle bolle sulla lingua.

Alimentazione

In questo caso, più che di un rimedio si parla di una strategia preventiva. L’alimentazione, infatti, può aiutare a rafforzare il sistema immunitario e a ridurre il rischio di avere a che fare con condizioni che possono, a loro volta, comportare l’insorgenza di bolle sulla lingua. Tra queste, è possibile chiamare in causa l’influenza.

Una dieta amica del sistema immunitario è caratterizzata dalla presenza di nutrienti come la vitamina C. In questa stagione, la si può trovare in alimenti come gli agrumi, le lenticchie e il kiwi.

Oli essenziali

Gli oli essenziali rappresentano un valido punto di riferimento quando si parla di lotta contro le bolle sulla lingua. Tra i più efficaci per alleviare il fastidio provocato dalle piccole ulcere sulla superficie della lingua rientrano quelli a base di cocco e di aloe vera.

Impacchi di latte e magnesio

Il latte, leggermente intiepidito, con il magnesio può rivelarsi un altro rimedio di grande efficacia nel contrastare il fastidio causato dalle bolle sulla lingua.

Altri consigli

I consigli pratici da considerare nel momento in cui si punta a prevenire l’insorgenza delle bolle sulla lingua o a ridurre il fastidio provocato da esse non finiscono certo qui. Da non dimenticare, per esempio, è la possibilità di ricorrere a soluzioni come le paste a base di bicarbonato di sodio o perossido di idrogeno.

Applicate nella zona interessata dal problema, possono favorire la prevenzione dell’insorgenza di infezioni batteriche.

Tornando all’alimentazione, rammentiamo che, in molti casi, alla base della presenza di bolle sulla lingua c’è una carenza di vitamina B. Aumentarne l’apporto attraverso alimenti come il latte, lo yogurt, il salmone e il pollo può aiutare ad alleviare la fastidiosa condizione a cui è dedicato questo articolo.

