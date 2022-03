Bisogno di zinco? Scopri i 5 alimenti che ne contengono di più

Il corpo ha bisogno di una varietà di vitamine e minerali per funzionare bene e uno di questi micronutrienti importanti è lo zinco.

Questo minerale svolge diversi lavori degni di nota: è utile per il sistema immunitario e aiuta anche a produrre proteine ​​e DNA. Inoltre, lo zinco facilita la guarigione delle ferite, aiuta a mantenere i capelli, le unghie e la pelle sani e svolge un ruolo nella produzione degli ormoni sessuali.

La carenza di zinco è rara nei Paesi sviluppati. Ma è importante sapere quali siano gli alimenti da cui consumare la giusta quantità di zinco ogni giorno (le donne adulte hanno bisogno di 8 mg mentre gli uomini adulti di 11 mg).

Ceci

Come gli altri legumi, i ceci sono molto nutrienti. Rappresentano una grande fonte di proteine, specialmente per i vegetariani e i vegani, e contengono anche una quantità decente di zinco: 9% del valore giornaliero (1,3 mg) per porzione.

Anacardi

Gli anacardi sono tra le noci più salutari e forniscono anche una buona quantità di potassio e grassi buoni. Solo 30 grammi di anacardi tostati contiene una quantità enorme di zinco, ovvero l’11% (1,6 mg) del fabbisogno giornaliero.

Yogurt e Kefir

Lo yogurt naturale e il suo parente orientale, il kefir, sono fonti di proteine ​​e calcio e possono anche migliorare la salute intestinale (se sono probiotici). Yogurt e kefir sono in realtà anche migliori fonti di zinco rispetto al latte. Una porzione di yogurt, infatti, contiene 1,7 mg (11% del valore giornaliero) del minerale.

Funghi

I funghi rappresentano una buona fonte di zinco (la quantità di minerale varia a seconda del tipo specifico di fungo).

Cioccolato fondente

Il cioccolato fondente è noto per essere una buona fonte di antiossidanti e ferro ma contiene anche un’ottima quantità di zinco. Il cioccolato, però, non dovrebbe essere la fonte primaria di zinco, in quanto il dessert è ricco di calorie.

LEGGI ANCHE: 7 cibi che possiamo mangiare di notte e fanno dormire.