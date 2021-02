Bassetti minacciato di morte dai NoVax, indagini in corso

«Le mie posizioni sui vaccini e il mio contradditorio rispetto alle idiozie formulate da un ciarlatano durante una trasmissione televisiva, hanno portato un importante traffico sulla mia pagina Fb e Ig. Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte».

Lo ha riferito l’Infettivologo genovese Matteo Bassetti stamani su Facebook in seguito a un confronto sull’utilità dei vaccini andato in onda a a Non è l’Arena su La7, la trasmissione condotta da Massimo Giletti.

«Ogni singolo messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e alla Digos per le indagini del caso. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Chiunque deciderà liberamente di continuare sarà prima denunciato alle forze dell’ordine e poi bannato da tutti i miei spazi social. Questo è il risultato delle posizioni anti-scientifiche e delle affermazioni idiote di pseudo-colleghi che meriterebbero immediati provvedimenti da parte delle istituzioni», ha aggiunto.

Il riferimento è al medico di base Mariano Amici che, durante la trasmissione di Giletti, ha dichiarato l’inattendibilità del tampone diagnostico per il Covid-19 perché positivo anche ai kiwi.

