Baldini (Italia Viva): “La mascherina al chiuso torni obbligatoria”

Maria Teresa Baldini, deputata di Italia Viva, ha affermato: “I casi di Covid-19 sono in aumento, come purtroppo la mortalità. Dati chiari e inequivocabili tanto che il rappresentante degli Ordini dei Medici Filippo Anelli chiede di fare la quarta dose a chi può farla per una estate più serena”.

La deputata ha proseguito: “Mi chiedo come ancora non si proceda con l’obbligatorietà della mascherina in luoghi chiusi, dove la distanza interpersonale non può esserci. È fondamentale proteggersi dalla diffusione virale che dimostra essere molto alta. La ripresa economica ma anche il periodo vacanziero non passano attraverso l’uso della mascherina. Occorre dire chiaramente che la diffusione aumenta senza l’utilizzo dei presidi e chi dice che il Covid è una semplice influenza confonde la clinica con la patologia. Il Covid è una malattia multiorgano, su questo non esistono dubbi scientifici”.

