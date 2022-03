Baciare i propri figli sulla bocca è sbagliato?

Il bacio è una dimostrazione d’affetto che generalmente riserviamo alla persona di cui siamo innamorati, tuttavia non è insolito vedere genitori che baciano i figli sulla bocca. Questo è un comportamento sbagliato? Rispondiamo a questa domanda.

Baciare i figli sulla bocca, sì o no?

Per dimostrare affetto ai propri figli ci sono tanti modi ma alcuni scelgono il bacio sulla bocca per sigillare il loro legame d’amore. Questo però, spiegano alcuni psicologi, potrebbe generare confusione soprattutto dopo i 3 anni di età. Per i genitori si tratta di un dibattito aperto, lo è meno per i professionisti del settore.

Fino ai 3-4 anni di età il bacio sulla bocca può essere contemplato e al bambino può risultare anche sano, superata questa fase di età no, i fanciulli hanno bisogno di diventare degli individui separati dall’altro. Sperimentarsi come ‘altro da sè’, passano da una relazione affettiva ad erotica.

I bambini anche in tenera età sviluppano delle pulsioni sessuali, si parla dello sviluppo edipico, in particolare nel rapporto tra figlio – madre e figlia – padre; è bene non creare imbarazzi e confusione. Tra l’altro, il figlio (o la figlia) potrebbe apprendere il bacio sulla bocca e riproporlo anche all’esterno del contesto familiare (tipo con i compagni di classe).

“Il bacio erotizza l’atto dell’amore” afferma Charlotte Reznick, docente di psicologia clinica presso l’Università di Los Angeles. Soprattutto nella nostra cultura è così. E prima o poi i genitori si troveranno a dover rifiutare il bacio sulla bocca del proprio figlio che loro stessi hanno insegnato, inviando il messaggio opposto, quello della trasgressione, del tabù.

I ruoli in famiglia devono essere ben definiti, il bacio sulla bocca dovrebbe essere solamente il gesto d’amore tra mamma e papà, i genitori innamorati. Esistono tanti tipi di baci, come quello sulla fronte, sulla guancia, sul naso che hanno dei teneri significati. Perché scegliere quello sulla bocca?

