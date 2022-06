Austriaco con la super gonorrea dopo un rapporto con una prostituta, perché è pericolosa

La super gonorrea rappresenta una “grande minaccia globale”. Così gli scienziati dopo che in un uomo austriaco è stata riscontrata una versione resistente ai farmaci.

Come riportato sul Daily Mail, l’uomo non identificato, sulla cinquantina, è stato contagiato dopo avere avuto rapporti sessuali non protetti con una prostituta mentre era in vacanza ad aprile in Cambogia. Cinque giorni dopo, quando è tornato a casa, ha avvertito un dolore bruciante mentre urinava.

Gli esami medici hanno diagnosticato la gonorrea e gli sono stati somministrati antibiotici standard. I farmaci hanno fatto scomparire i sintomi ma l’uomo è risultato ugualmente positivo all’infezione, determinando così il fallimento tecnico del trattamento.

I medici hanno parlato di ceppo “ampiamente resistente ai farmaci” e diverso da quelli visti prima e hanno avvertito che potrebbe rendere incurabile la gonorrea se dovesse diffondersi.

L’autrice principale dello studio, la dott.ssa Sonja Pleininger dell’Agenzia austriaca per la salute e la sicurezza alimentare, ha affermato che tali ceppi “rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica globale. Se tali ceppi riuscissero ad avere una trasmissione prolungata, molti casi di gonorrea potrebbero diventare incurabili”.

La studiosa ha aggiunto che nuovi farmaci che prendono di mira i batteri della gonorrea e/o la creazione di un efficace vaccino contro la gonorrea sono fondamentali per limitare l’impatto dei ceppi resistenti ai medicinali.

L’uomo è stato trattato con un ciclo di una settimana di amoxicillina-acido clavulanico, un trattamento antibiotico combinato e successivamete è risultato negativo.

Tuttavia, non è stato possibile rintracciare la prostituta cambogiana e ciò significa che la situazione potrebbe ripetersi. Il caso è stato riportato su Eurosurveillance.

I sintomi della gonorrea comprendono una densa secrezione verde o gialla dalla vagina o dal pene e dolore durante la minzione.

Se non trattata, la malattia può portare a gravi complicazioni tra cui l’infertilità e una malattia infiammatoria pelvica potenzialmente pericolosa per la vita nelle donne.

LEGGI ANCHE: Cos’è la gonorrea: cause, sintomi e trattamento.