Augmentin: a cosa serve, controindicazioni ed effetti collaterali

Leggi ora il nostro articolo dedicato all'Augmentin per scoprire tutto sulle indicazioni del farmaco.

L’Augmentin è un farmaco molto popolare. Per la precisione, si tratta di un antibiotico. Se ti stai chiedendo a cosa serve, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare la risposta. Il nostro invito, come sempre, è quello di rivolgerti al tuo medico curante qualora dovessero insorgerti dubbi relativi alla tua salute o alle terapie da seguire.

Augmentin: quali sono le indicazioni?

Come già accennato, l’Augmentin è un antibiotico. Si tratta quindi di un farmaco che ha il compito di debellare i batteri che causano diverse tipologie di infezioni all’organismo umano.

I suoi principi attivi sono l’amoxicillina e l’acido clavulanico. Nel primo caso, si ha a che fare con un medicinale appartenente alla categoria delle penicilline. Grazie alla presenza dell’acido clavulanico, viene impedita l’azione dei fattori che possono portare al blocco dell’attività dell’amoxicillina.

Indicato sia negli adulti, sia nei pazienti di età pediatrica, Augmentin, come già detto, viene utilizzato per trattare diverse tipologie di infezioni. Nell’elenco in questione possiamo trovare quelle a carico sia dell’orecchio medio, sia dei seni nasali.

Il farmaco a cui sono dedicate queste righe può essere chiamato in causa anche per il trattamento delle infezioni a carico del tratto respiratorio (dalla polmonite, alla broncopolmonite, fino alla tonsillite).

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare della risposta alla domanda “A cosa serve l’Augmentin?”. Tra le indicazioni di questo farmaco rientrano, per esempio, anche le infezioni che coinvolgono il tratto urinario.

Utile anche contro le infezioni della pelle e dei tessuti molli, questo antibiotico, che può essere assunto tramite polvere in sospensione, compresse e soluzione iniettabile, viene prescritto anche nei casi in cui si ha a che fare con infezioni a carico delle ossa e delle articolazioni.

Controindicazioni

Dopo aver capito a cosa serve l’Augmentin, per avere una visione più chiara in merito alle peculiarità di questo farmaco è importante soffermarsi anche sulle controindicazioni. Quali sono? Prima di tutto, è il caso di ricordare l’allergia all’amoxicillina. L’assunzione dell’Augmentin andrebbe evitata anche in caso di allergia all’acido clavulanico e alle penicilline.

I medici sconsigliano l’assunzione di questo farmaco anche a chi ha avuto, nella propria storia clinica, casi di allergie ad altri farmaci appartenenti alla classe degli antibiotici.

Fra le altre controindicazioni è possibile chiamare in causa anche l’ittero e il passato clinico all’insegna dei problemi epatici.

Se si vuole massimizzare l’efficacia del farmaco, è essenziale informare il medico che ha prescritto l’Augmentin nei casi in cui si soffre di mononucleosi infettiva. La stessa cautela andrebbe osservata nei casi in cui si fa fatica a urinare in maniera regolare.

Effetti indesiderati

Nel momento in cui si inizia ad assumere l’Augmentin, è il caso di farsi trovare pronti ad alcuni effetti indesiderati. Tra i principali è possibile chiamare in causa l’insorgenza di infiammazioni a carico dell’intestino.

Un aspetto essenziale da considerare riguarda il fatto che, se si ha la necessità di effettuare esami del sangue, è essenziale informare gli operatori sanitari. L’Augmentin, infatti, può alterare i risultati. Lo stesso accade anche in caso di esami delle urine.