Atassia: tipi, cause e sintomi

L’atassia è un termine che si riferisce a un insieme di sintomi caratterizzati principalmente dalla mancanza di coordinazione dei movimenti di diverse parti del corpo.

Questa situazione può avere diverse cause, come problemi neurodegenerativi, paralisi cerebrale, infezioni, fattori ereditari, emorragie cerebrali, malformazioni e può anche derivare dall’uso eccessivo di droghe o alcol.

Generalmente chi soffre di atassia ha difficoltà nello svolgere le attività quotidiane, come raccogliere gli oggetti e abbottonarsi i vestiti, e può avere difficoltà a deglutire, scrivere e parlare. Tuttavia la gravità dei sintomi dipende dal tipo di atassia e da quelli associati cause.

L’atassia cronica non ha cura ma può essere controllata per migliorare la qualità della vita. Pertanto, quando i sintomi sono presenti, è necessario consultare un neurologo per avviare il trattamento appropriato, che consiste nell’uso di farmaci, fisioterapia e terapia occupazionale.

Tipi di atassia

L’atassia è associata alla comparsa di diversi sintomi. I tipi di atassia sono:

Atassia cerebellare : si verifica a causa di danni al cervelletto, che possono essere causati da emorragia cerebrale, tumore, infezione o incidenti;

: si verifica a causa di danni al cervelletto, che possono essere causati da emorragia cerebrale, tumore, infezione o incidenti; Atassia di FriedReich : è il tipo più comune, essendo ereditaria, compare principalmente nell’adolescenza e provoca deformità ai piedi e curvature della colonna vertebrale;

: è il tipo più comune, essendo ereditaria, compare principalmente nell’adolescenza e provoca deformità ai piedi e curvature della colonna vertebrale; Atassia spinocerebellare : il più delle volte questo tipo compare in età adulta e provoca rigidità muscolare, perdita di memoria, incontinenza urinaria e progressiva perdita della vista;

: il più delle volte questo tipo compare in età adulta e provoca rigidità muscolare, perdita di memoria, incontinenza urinaria e progressiva perdita della vista; Atassia telangiectasia : è anche un tipo ereditario, ma è raro, può iniziare durante l’infanzia e svilupparsi nel tempo. Tipicamente, una persona con questo tipo di atassia ha un sistema immunitario indebolito;

: è anche un tipo ereditario, ma è raro, può iniziare durante l’infanzia e svilupparsi nel tempo. Tipicamente, una persona con questo tipo di atassia ha un sistema immunitario indebolito; Atassia sensoriale: causata da danni ai nervi sensoriali che fanno sì che la persona non senta dove sono le gambe rispetto al corpo.

Esiste anche un tipo di atassia chiamata idiopatica, che si caratterizza quando le cause non sono note e di solito si verifica negli anziani.

Cause principali

L’atassia può comparire in qualsiasi persona senza una causa definita, tuttavia, nella maggior parte dei casi, appare per via di fattori genetici, cioè si manifesta a causa di geni difettosi, trasmessi dai genitori ai figli, e può peggiorare da una generazione all’altra.

Ci sono alcuni tipi di atassia causati da determinate condizioni, come un intervento chirurgico al cervello, un tumore alla testa o una lesione, uso eccessivo di droghe o alcol, esposizione a sostanze tossiche, infezioni gravi, ictus e altri problemi neurodegenerativi come la paralisi cerebrale o la sclerosi multipla, che è una malattia autoimmune in cui le cellule di difesa attaccano il sistema nervoso.

I sintomi dell’atassia

I sintomi dell’atassia variano a seconda del tipo e della gravità della malattia o del danno al sistema nervoso, ma nella maggior parte dei casi possono insorgere:

Mancanza di coordinazione nei movimenti del corpo;

Possono verificarsi perdita di equilibrio e frequenti cadute;

Difficoltà a raccogliere oggetti e ad abbottonare i vestiti;

Movimenti oculari irregolari;

Difficoltà a deglutire;

Difficoltà a scrivere;

Tremori eccessivi;

Discorso confuso.

Nei casi di atassia cronica, che non ha cura, possono comparire segni come infezioni ricorrenti, problemi alla colonna vertebrale e malattie cardiache dovute alla degenerazione neurologica.

Inoltre, l’atassia e i sintomi associati possono comparire a qualsiasi età, anche dalla nascita.