Assistenza agli anziani: combattere la solitudine estiva con il servizio di trasporto e accompagnamento

Ogni estate migliaia di anziani si ritrovano ad affrontare da soli il caldo delle aree metropolitane deserte, alle prese con una serie di difficoltà complesse da gestire per una persona vulnerabile. Non a caso l’associazione Senior Italia FederAnziani propone un decalogo anti-caldo, con 10 regole utili per proteggersi dalle torride estati cittadine.

L’estate, infatti, rappresenta un momento delicato per gli over 65, a causa dello svuotamento delle città, la chiusura di molti esercizi commerciali e gli effetti sull’organismo delle alte temperature.

Inoltre, è necessario fare i conti con la solitudine estiva, una condizione che peggiora il benessere psicofisico degli anziani con ricadute negative sulla salute e l’aspetto psicologico.

Il supporto dei servizi qualificati di trasporto e accompagnamento per anziani

Per evitare che i propri cari passino l’estate senza un sostegno adeguato, ma senza rinunciare alle vacanze dopo un anno di duro lavoro, è possibile rivolgersi ai servizi di accompagnamento per anziani.

Si tratta di una soluzione ottimale per garantire l’assistenza degli over 65 che rimangono in città, offrendo loro la possibilità sia di ricevere un supporto dedicato per ogni necessità, sia di spostarsi verso luoghi di villeggiatura e case di amici e parenti in modo sicuro.

Tra le proposte migliori c’è il servizio di trasporto e accompagnamento per anziani offerto da UGO, che permette di richiedere direttamente online il sostegno di un operatore di fiducia, un caregiver professionale ricorrente al quale rivolgersi per ogni necessità di cui la persona fragile ha bisogno.

Il servizio permette all’anziano di ricevere assistenza qualificata per svolgere commissioni, realizzare le attività quotidiane in compagnia, oppure recarsi con un accompagnatore alle visite mediche.

È possibile anche essere portati nella meta desiderata per un soggiorno fuori casa, raggiungendo in sicurezza una destinazione per trascorrere un fine settimana o un periodo lontano dalla propria abitazione.

È anche possibile ottenere compagnia, telefonica o anche di persona, secondo le proprie preferenze: si tratta di una possibilità pensata per rompere l’isolamento forzato legato all’estate in città, mantenendo un contatto stabile e frequente con un caregiver in grado di fornire empatia e fiducia, per interagire con un’altra persona in maniera sicura e ridurre condizioni di stress, solitudine e depressione.

Naturalmente, tutti i servizi in presenza offerti da UGO vengono realizzati in modo protetto, secondo le linee guida del Ministero della Salute e dell’OMS, per evitare qualsiasi rischio in merito al contagio di SARS-CoV-2.

Attraverso l’uso di mascherine respiratorie FFP2, il mantenimento del distanziamento sociale e l’igienizzazione periodica delle mani, infatti, è possibile fornire al proprio caro una soluzione ideale per recuperare la propria autonomia, senza metterne in pericolo l’incolumità sanitaria.

Anziani: come affrontare il periodo estivo nel modo giusto

Durante l’estate è importante per gli anziani mantenersi attivi, evitando di rimanere troppo a lungo in casa per paura di uscire o per la mancanza di un supporto adeguato.

Ovviamente, è indispensabile prestare attenzione ad alcune raccomandazioni, tutelandosi contro le condizioni termiche elevate e le ondate di calore. Innanzitutto, bisogna bere molta acqua, assicurando una corretta idratazione del corpo, riducendo il consumo di bevande come caffè, alcolici e bibite zuccherate o gassate.

È essenziale non uscire nelle ore più calde della giornata, cercando di svolgere attività e commissioni nei momenti più freschi, come la mattina prima delle 10 e il pomeriggio dopo le 17. L’alimentazione estiva degli anziani deve essere leggera, ricca di frutta e verdura fresca, con pochi cibi grassi e fritti.

Quando si esce in strada è fondamentale ripararsi dai raggi solari, usando creme protettive, cappellini e occhiali da sole, vestendosi con abiti leggeri e traspiranti per favorire il passaggio dell’aria.

Gli esperti consigliano anche di non modificare le terapie mediche in estate, evitando interruzioni dei trattamenti o sostituzioni dei farmaci senza consultare prima il proprio medico. Il sostegno di un caregiver di fiducia permette di affrontare queste sfide in modo più sereno, grazie al supporto di un operatore professionale in grado di assicurare il rispetto di queste buone pratiche. L’assistenza di qualità agli anziani consente di trascorrere un’estate tranquilla in città, affinché anche in questo momento dell’anno gli over 65 si possano mantenere autonomi, sereni e sicuri.