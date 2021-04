Si sta registrando la recrudescenza dell’afta epizootica a Perth, con bambini e adulti che soffrono di sintomi dolorosi dopo avere contratto il virus altamente contagioso.

L’afta epizootica è un’infezione virale che provoca eruzioni cutanee o vesciche sulle mani e sui piedi, oltre che all’interno o intorno alla bocca.





L’afta epizootica colpisce principalmente i bambini di età inferiore ai 10 anni, ma può colpire anche gli adolescenti e, in rari casi, gli adulti.

Un papà di Perth, di nome Mike, lo ha scoperto nel modo più duro quando ha contratto il virus dal suo bambino. Ha raccontato, come riportato su Perth Now, che non pensava di essere a rischio, soprattutto dopo che il figlio si è ripreso velocemente e aveva avuto sintomi lievi.

«Ho cominciato a notare un forte mal di schiena, un forte dolore al collo, un forte mal di testa e c’è stato un giorno in cui ho dormito per 20 ore su 24, ma non l’ho attribuito a nient’altro che ad una grande sessione in palestra – ha detto Mike – ma poi domenica c’è stata un’esplosione di segni sul mio corpo».

Mike ha spiegato che ha vesciche dolorose su mani e piedi, che inizialmente temeva fossero i sintomi del meningococco. «Anche indossare le scarpe è incredibilmente doloroso» e le vesciche dentro e intorno alla bocca rendono difficile il mangiare: «Sono praticamente a dieta a base di acqua, deglutire è piuttosto difficile».

Mike è stato informato dal suo medico di famiglia che l’afta epizootica è diffusa a Perth in questo momento.