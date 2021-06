A un bambino di 7 anni sono stati estratti più di 500 denti dalla bocca

Davvero insolito quanto successo a un bambino indiano di 7 anni, di nome Ravindran: nell’agosto del 2019, infatti, gli sono stati rimossi più di 500 denti.

Quando Ravindran è stato portato in ospedale, gli specialisti dentali hanno affermato di non avere mai visto così tanti denti nella bocca di un paziente prima di allora.

Dopo diverse radiografie, i medici hanno scoperto una specie di tasca nella bocca del bambino che conteneva esattamente 526 denti.

Si tratta di una sorta di tumore raro, forse dovuto alla genetica, all’ambiente o, secondo alcuni esperti, addirittura alle radiazioni telefoniche. Ma sono necessari studi più approfonditi.

I medici sono intervenuti su Ravindran con un’operazione in anestesia generale. L’operazione ha richiesto circa 5 ore per rimuovere i 526 denti dalla bocca del bambino. Secondo gli specialisti, i denti erano di diverse dimensioni: misuravano tra 0,1 e 15 mm. Hanno detto che sembravano perle in un’ostrica.

Poiché questa situazione molto rara è stata rilevata abbastanza rapidamente, tutti i denti soprannumerari sono stati rimossi con successo e in sicurezza. Ravindran ne ha ora 21, che è vicino alla media dei bambini della sua età. In confronto, un adulto ne ha 32.

LEGGI ANCHE: Quali sono le malattie del sangue?