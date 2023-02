A cosa serve il Deltacortene? Considerata la popolarità del farmaco, sono tantissime le persone che si pongono questa domanda. Se anche tu ti riconosci in questa descrizione, nelle prossime righe puoi trovare la risposta all’interrogativo.

Come sempre, il nostro invito è quello di contattare il tuo medico curante qualora dovessi avere dubbi sulla tua condizione di salute o sul benessere di una persona a te cara.

Cos’è Deltacortene?

Prima di entrare nel vivo delle indicazioni, dobbiamo capire bene di cosa si parla quando si chiama in causa Deltacortene. Il farmaco in questione ha come principio attivo il prednisone, noto per i suoi effetti antinfiammatori.

Quando si parla del prednisone, si inquadra un ormone sintetico appartenente alla classe dei corticosteroidi. In natura, gli ormoni in questione vengono prodotti dalle ghiandole surrenali del corpo umano e aiutano a controllare le infiammazioni, ma anche a ridurre le manifestazioni dolorose nelle circostanze in cui gli stati infiammatori insorgono.

Chiarito questo fondamentale aspetto, possiamo entrare nel vivo delle indicazioni per l’assunzione del farmaco.

Sei su Telegram? Segui le notizie di SaluteLab.it sul nostro canale! Iscriviti, cliccando qui!

Quando si prende?

Deltacortene è un farmaco che trova indicazione in diverse circostanze. In questo novero è possibile includere patologie come l’artrite reumatoide. Per amor di precisione, ricordiamo che nei pazienti con questa malattia la sua assunzione è associata a quella di altri farmaci.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare delle circostanze in cui serve prendere il Deltacortene. Nell’elenco spicca, per esempio, la situazione dei pazienti con patologie come il lupus eritematoso sistemico, una malattia cronica causata da una criticità del sistema immunitario (si tratta di una patologia che compromette fortemente l’integrità dei tessuti).

Il farmaco viene prescritto anche nei casi in cui si ha a che fare con problematiche come l’asma bronchiale, la dermatite da contatto, la dermatite atopica. I medici lo prendono in considerazione soprattutto quando altre terapie farmacologiche si rivelano inefficaci.

Un doveroso cenno va dedicato alla sua assunzione in quadri caratterizzati da diagnosi di malattie del sangue. Nell’elenco, è possibile includere alcune forme di anemia.

Quando ci si chiede a cosa serve il Deltacortene, è necessario aprire la parentesi del suo ricorso nell’ambito di terapie palliative. Il farmaco in questione viene prescritto soprattutto a pazienti affetti da leucemia o tumore ai linfonodi.

Lo si può prendere, in associazione con altri farmaci, anche nell’ambito del trattamento di patologie come la colite ulcerosa, una delle condizioni avverse più diffuse quando si parla di salute gastrointestinale.

Il Deltacortene ha controindicazioni?

Come tutti i farmaci, anche il Deltacortene presenta diverse controindicazioni. Tra queste spicca indubbiamente l’allergia al principio attivo. Inoltre, il medicinale in questione andrebbe evitato se si soffre di tubercolosi.

Lo stesso si può dire per i casi in cui si ha a che fare con ulcere allo stomaco o all’intestino. Questo farmaco è controindicato anche ai soggetti che soffrono di disturbi psicotici e in quadri di diagnosi di infezioni come l’Herpes simplex.

LEGGI ANCHE: Croste nel naso che non guariscono: cosa fare?