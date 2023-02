9 consigli per mantenere le nostra ossa sane

Il corpo umano è una macchina straordinaria e il sistema muscolo-scheletrico è in grado di consentirci un’ampia gamma di movimenti.

Ecco 10 consigli per prenderci cura delle noste ossa:

Esercitati regolarmente

L’esercizio fisico regolare è importante per aumentare la massa ossea. In particolare, gli esercizi mirati a un carico moderato e alla resistenza aiutano a mantenere le ossa forti (come lo yoga e il pilates).

Segui un’alimentazione sana ricca di calcio

Il calcio è essenziale per mantenere la densità ossea. Inoltre, aiuta anche a rafforzare i denti e il funzionamento di muscoli e nervi. Pertanto, seguire un’alimentazione con livelli adeguati di calcio è vitale. Le principali fonti di calcio sono: latticini (formaggio), verdure a foglia verde (broccoli, ad esempio) noci e semi.

Sole e vitamina D

La vitamina D è essenziale per la regolazione del calcio nel corpo. Inoltre, gli studi indicano anche che la vitamina D svolge un ruolo chiave nel sistema immunitario. La maggiore fonte di produzione di questa vitamina è la pelle, grazie all’esposizione ai raggi solari.

Una breve esposizione quotidiana al sole (con le dovute precauzioni per evitare problemi cutanei) può aiutare a migliorare la condizione delle ossa. Alcuni alimenti contengono anche piccole quantità di questa vitamina, come salmone, tuorli d’uovo e funghi.

Cancro alle ossa.

Non fumare

Il tabacco è associato a un maggior rischio di sviluppare l’osteoporosi che, sommata ad altri fattori di rischio (donne in postmenopausa, stile di vita sedentario, ecc.) può peggiorare l’impatto sulle ossa.

Riduci il consumo di alcol

Bere alcol riduce la capacità del corpo di produrre nuovo materiale osseo. Quindi, per una migliore salute delle ossa, è consigliabile evitare il consumo di grandi quantità di alcol.

Prenditi cura del peso corporeo

Per favorire la salute delle nostre ossa è fondamentale prendersi cura del proprio peso, poiché è il primo elemento di sovraccarico meccanico e di usura articolare. Quindi, non solo per l’estetica, mantenere un peso adeguato ci aiuta a prevenire il deterioramento precoce delle nostre articolazioni.

Dormi bene

Vale la pena sapere che è durante il sonno che il corpo si ripara e reintegra la fornitura di cellule ossee. Quindi, migliorare la qualità del sonno non solo riduce lo stress e migliora l’aspetto della pelle ma aiuta anche a mantenere la densità ossea.

Buona postura

Prendersi cura del tono muscolare, della mobilità articolare e della flessibilità non è l’unica cosa. A volte, a causa del nostro lavoro o di cattive abitudini, tendiamo a mantenere posizioni inadeguate. Per questo motivo, curiamo la nostra postura per dare sollievo alla colonna vertebrale.

Riduci lo stress

Per combattere l’ansia, il corpo stimola la produzione di cortisolo. Questo ormone, se prodotto in eccesso, è coinvolto nel metabolismo della creazione di nuove cellule ossee: diminuisce la densità ossea e aumenta il rischio di fratture. Quindi, bisogna controllare anche lo stress.

Sei su Telegram? Segui le notizie di SaluteLab.it sul nostro canale! Iscriviti, cliccando qui!