7 modi per alleviare i sintomi della menopausa

La menopausa è l’evento fisiologico che nella donna corrisponde al termine dell’età fertile e che determina dei sintomi. Ecco, a tal proposito, 7 consigli per alleviare i fastidi.

Vampate di calore

Tieni un diario per tenere traccia di ciò che provoca le vampate di calore. Caffeina? Alcol? Una stanza calda? Stress? Tutte queste sono cause comuni. Quando comincia la vampata, fai respiri lenti e profondi. Nei casi più difficili, contatta un medico.

Sudori notturni

Di notte, le vampate di calore possono andare avanti per 3 minuti o più, lasciandoti inzuppata di sudore e incapace di dormire. Ma ci sono modi per mantenere la calma. Metti un sacchetto di piselli surgelati sotto il cuscino. Capovolgi il cuscino durante tutta la notte e metti la faccia sul lato fresco. Scegli strati di coperte leggere. Utilizza un ventilatore sul comodino per mantenere l’aria in movimento.

Aumentare le probabilità di sonno

Lo yoga, il tai chi e la meditazione possono aiutarti a prendere sonno. Qualsiasi esercizio può fare la differenza: basta fermarsi tre ore prima di andare a dormire. Salta un bicchierino, poiché l’alcol può farti addormentare tardi. Sorseggia invece del latte caldo, in quanto contiene una sostanza che può aiutarti a rilassarti. Ancora sveglia? Alzati dal letto e leggi fino a quando non hai sonno. Se hai ancora problemi, parla con il tuo medico.

Aumentare l’attività sessuale

I cambiamenti ormonali lasciano la vagina più sottile e secca e ciò può rendere doloroso avere rapporti sessuali. Fortunatamente per te, molti prodotti possono aiutarti. Prova i lubrificanti vaginali a base d’acqua o idratanti vaginali senza prescrizione medica. Puoi anche chiedere al tuo medico di prescrivere creme vaginali o pillole per la secchezza. Più sesso riesci a fare, migliore sarà il flusso sanguigno che mantiene le cose in salute laggiù.

Incrementare la fantasia sessuale

Prendi più tempo per fare sesso. Prova anche i massaggi e i preliminari. Sperimenta nuovi modi per accendere il desiderio. I cambiamenti ormonali rappresentano la causa principale dei sintomi della menopausa ma anche altre cose che colpiscono il tuo desiderio sessuale possono creare disagio. Chiedi al tuo medico un aiuto se dormi pochi, hai problemi alla vescica o ti senti depressa o stressata.

Mal di testa

Le emicranie possono peggiorare durante la menopausa o presentarsi per la prima volta. Tieni un diario per capire cosa sembra innescarle e se si presentano insieme alle vampate di calore. In questo modo potrai prendere provvedimenti per ridurle. Mangiare piccoli pasti durante il giorno può aiutare se è la fame a causare il mal di testa. La mancanza di sonno è un altro motivo.

Perdita dei capelli

I capelli possono assottigliarsi o sparire più velocemente durante il periodo della menopausa. Allo stesso tempo, qualche pelo si può mostrare dove non vuoi, sul mento e sulle guance. Per salvare i capelli, passa a prodotti per la colorazione che non contengono sostanze chimiche aggressive. Hai peli indesiderati sul viso? Chiedi a un dermatologo.

