5 rimedi naturali per contrastare le rughe del viso

Cinque consigli per contrastare le rughe che appaiono sul viso. Non c'è nulla che si possa fare contro il trascorrere del tempo ma si può lo stesso tentare di rimediare.

Le rughe intorno agli occhi sono uno dei primi segni dell’invecchiamento. Può essere frustrante vedere le zampe di gallina sempre più evidenti e le linee sottili sotto le palpebre, specialmente se sei una donna. Mentre non c’è nulla che puoi fare per il tempo che passa, ci sono alcuni ‘trucchi’ per mantenere l’area intorno agli occhi ben tonica e liscia.

UVA

L’uva è una grande fonte di resveratrolo, un antiossidante che può contrastare il danno causato dai radicali liberi e rendere meno evidenti i segni dell’invecchiamento. Sai già che mangiare l’uva fa bene, ma può anche essere applicata direttamente sulla pelle per ridurre l’aspetto delle rughe:

taglia a metà un chicco d’uva fredda;

strofina le metà sulla zona intorno agli occhi per un paio di minuti;

lascia il succo sulla pelle per 20 minuti circa in modo che sia assorbito;

sciacqua gli occhi con acqua fresca o tiepida.

YOGURT

Lo yogurt idrata e nutre la pelle. Ciò può aiutare a rendere meno evidenti le tue rughe. Lo yogurt è ancora più potente in combinazione con altri ingredienti:

mescolare 1 cucchiaio di yogurt bianco e 1 cucchiaino di miele;

aggiungere diverse gocce di acqua di rose a questo composto;

applicare la miscela sulla pelle intorno agli occhi e lasciarla riposare per 20 minuti;

risciacquare con acqua fredda.

AVOCADO

L’avocado è una delle migliori fonti di acidi grassi monoinsaturi molto richiesti che possono nutrire la pelle dall’interno. Il frutto è anche ricco di vitamine A ed E, molto importanti per la salute della pelle. Oltre a mangiare avocado, questo frutto si può applicare anche a diverse aree del viso:

mescolare un avocado;

applicare la pasta sull’area intorno agli occhi e lasciarla riposare per 15-20 minuti;

sciacquare l’avocado con acqua fredda.

CHICCI DI CAFFÉ

Gli antiossidanti presenti nei chicchi di caffè possono avere un grande effetto ringiovanente sulla pelle e ridurre la comparsa delle rughe.

Ecco come applicarli:

combinare parti uguali di polvere di chicchi di caffè macinato fine con polvere di cacao;

aggiungere abbastanza miele a questa miscela per formare una pasta;

applicare la pasta sull’area intorno agli occhi e lasciare agire per circa 15 minuti;

risciacquare con acqua fredda.

BANANE

Le banane sono un’ottima fonte di vitamine A, C ed E, che possono aiutare a contrastare alcuni effetti dell’invecchiamento. Il frutto è anche molto delicato per la pelle.

Il suo uso è semplice:

schiacciare metà banana;

applicare la pasta sulla zona sotto gli occhi per 15 – 20 minuti;

risciacquare con acqua fredda.

