6 problemi che succedono quando dormiamo più di 8 ore al giorno

Chiunque voglia seguire uno stile di vita sano sa che bisogna dormire per non meno di 8 ore. Ma non tutti sanno che non è consigliabile neanche stare a letto più a lungo. Entrambi i casi, il sonno eccessivo e la sua mancanza, possono danneggiare la salute.

Aumento del peso

Diversi studi dimostrano che sia il breve che il lungo periodo di sonno sono associati al diabete e all’obesità. Questo fatto non è così ovvio ma i medici sostengono che ci muoviamo meno di quanto dovremmo ed è per questo che guadagniamo peso. Ci svegliamo troppo tardi e non abbiamo tempo per le attività fisiche.

Disturbi depressivi

Anche le persone che soffrono di disturbi depressivi soffrono di disturbi del sonno. A volte, in caso di diversi tipi di disturbi, le persone dormono più del solito. È un circolo vizioso perché il lungo sonno causa stanchezza e depressione.

Malattie cardiache

Se dormiamo troppo a lungo, non solo perdiamo ore preziose, ma puoi anche soffrire di malattie cardiache. Al giorno d’oggi, i problemi cardiaci sono tra le cause più comuni di morte e dormire per più di 8 ore a notte aumenta le probabilità di morire di infarto del 34%.

Inoltre, gli studi dimostrano che le donne hanno maggiori probabilità di dormire più a lungo degli uomini, motivo per cui devono tenere presente che esiste una stretta connessione tra il sonno eccessivo e le malattie cardiache.

Mal di testa

La mancanza di sonno causa mal di testa, ma accade anche quando dormiamo troppo a lungo. Non dovremmo stare a letto molto anche durante i fine settimana e le vacanze. Altrimenti, potremmo svegliarci con un terribile mal di testa.

Il fatto è che il sonno eccessivo colpisce i neurotrasmettitori nel cervello e il livello di serotonina.

Problemi di memoria

Secondo uno studio, il lungo sonno influenza il lavoro cerebrale. Ciò, a sua volta, influenza le funzioni cognitive del cervello e la sua capacità di concentrarsi e ricordare i dettagli.

Insonnia

Può sembrare sorprendente ma a volte l’insonnia è causata da abitudini malsane. Ad esempio, se stiamo alzati fino a tardi davanti al computer e decidiamo di dormire più a lungo il giorno dopo, possiamo soffrire di insonnia. Bastano 2 giorni per confondere l’orologio biologico in modo da potere avere problemi con il sonno.

Come dormire meno (e meglio)?

Per consentire al corpo di riprendersi completamente entro 7-8 ore, proviamo a seguire queste regole:

Mangiare cibo sano;

Ridurre l’assunzione di alcol;

Esercizio fisico;

Svegliarsi e andare a letto allo stesso tempo;

Non consumare bevande contenenti la caffeina e pasti abbondanti.

Assicurarsi che la camera da letto sia silenziosa, buia e rilassante.

