5 motivi per cui la lingua diventa bianca

I problemi alla bocca, come le irritazioni a carico della lingua e delle gengive, possono essere molto fastidiosi e spiacevoli. Uno tra questi è la lingua bianca, ma a cosa è dovuta? Scopriamolo insieme.

Perché la lingua diventa bianca?

La lingua è l’organo che si trova all’interno della nostra bocca ed è implicata in svariati processi, come la digestione, il linguaggio e la percezione del gusto.

La sua tipica colorazione rosea è legata alla misura dei villi presenti lungo tutta la sua superficie. Infatti, solitamente i villi della lingua rimangono bassi, mentre la loro crescita segnala uno stato di malessere del nostro organismo che può dipendere da molteplici fattori. Quali?

Le 5 cause

Di norma, la lingua bianca non è indice di patologie gravi, piuttosto si lega a condizioni non patologiche transitorie. Infatti, l’alterazione del colorito della lingua può essere causata da:

Disidratazione e bocca secca, dovute ad esempio alle alte temperature o al tabagismo Disturbi intestinali legati ad una dieta poco equilibrata Stati di stress Mughetto orale Leucoplachia

Nei primi tre casi, il problema può essere facilmente risolto attraverso l’assunzione di vitamina A.

Il mughetto, invece, consiste in un’infezione da candida più frequentemente riscontrabile tra gli anziani e i bambini. Questo disturbo si sviluppa in seguito a una carenza di ferro o di vitamina B, ma può manifestarsi anche a causa di un indebolimento del sistema immunitario o come conseguenza dell’assunzione prolungata i antibiotici. È consigliabile, quindi, rivolgersi al medico per conoscere quale sia la cura più opportuna.

Infine, la leucoplachia corrisponde alla presenza di una macchia bianca indolore. Essa sembra dovuta ad un accumulo di cheratina causato dall’irritazione della lingua legata all’abuso di droghe, alcol e fumo. Uno stile di vita più salutare potrebbe aiutare a migliorare tale condizione.

