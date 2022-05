5 malattie che si possono sospettare tramite l’odore emanato dal corpo

Molte persone tendono a dare per scontato l’olfatto. Ogni giorno, infatti, siamo circondati da centinaia di odori: aromi provenienti dalle panetterie e dai bari, i gas di scarico, i profumi, ecc.

Tuttavia, ognuno di noi emana un odore particolare. Un meccanico odora di olio per le macchine, una parrucchiera di lacca per capelli e un farmacista di medicine.

Poche persone, però, come riportato da Fabiosa.com, sanno che alcuni odori del corpo umano possono rivelare lo stato di alute.

5 malattie che i medici possono sospettare tramite l’odore

Insufficienza renale

Uno dei segni di questa malattia è il respiro che puzza di ammoniaca. Ciò è spiegato dal fatto che il corpo non riceve una quantità sufficiente di sostanze utili, quindi i reni non possono più svolgere la loro funzione correttamente e non riescono a rimuovere tutti i prodotti in decomposizione.

Insufficienza epatica

Un alito putrido e leggermente dolce è uno dei segni di problemi al fegato. Altri sintomi includono:

pelle gialla;

gonfiore addominale;

confusione e disorientamento;

gambe gonfie.

Sclerosi multipla

Per diagnosticare questa grave malattia, vengono analizzati composti organici volatili (COV) nel respiro. I ricercatori affermano che la sclerosi multipla è accompagnata da un odore distinto proveniente dalla bocca.

Diabete

Le persone che soffrono di diabete emanano l’odore delle mele marce. Alcuni lo paragonano anche con l’odore di inchiostro della stampante, dei cerotti adesivi o delle nuove tende da doccia.

Schizofrenia

L’analisi dell’olfatto viene anche utilizzata per diagnosticare questo grave disturbo mentale: gli studi hanno rilevato che le persone con la schizofrenia hanno alcuni deficit di identificazione dell’olfatto.

L’olfatto, in conclusione, è un potente senso che può aiutarci a riconoscere tempestivamente malattie gravi e adottare così le misure appropriate. Ecco perché non dovresti ignorare gli odori specifici del tuo corpo o quelli dei tuoi cari.

