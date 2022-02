5 consigli utili e domestici per mantenere sani i tuoi capelli

Per mantenere sani e lucenti i capelli non serve spendere chissà quanto. Basta seguire qualche consiglio utile e soprattutto conveniente.

Ogni donna vuole che i suoi capelli abbiano una lucentezza naturale. Fortunatamente, ci sono modi per raggiungere quest’obiettivo senza spendere tanti soldi.

Per dare ai capelli un aspetto sano e luminoso, infatti, basta seguire questi consigli…

NON LAVARE I CAPELLI OGNI GIORNO

L’uso dello shampoo ogni giorno non è raccomandato, poiché lava via lo strato protettivo naturale presente sui capelli e sul cuoio capelluto. I capelli andrebbero lavati due o tre volte a settimana, a seconda del tipo di capigliatura. Inoltre, si consiglia di evitare di farsi lo shampoo con acqua bollente.

NON ASCIUGARE CON IL PHON E NON STIRARE TROPPO I CAPELLI

Ai capelli non piace il calore, quindi bisogna trattarli con gentilezza. Quando possibile, è opportuno permettere ai capelli di asciugarsi da soli. Ed è meglio limitare l’uso della piastra.

FORNIRE NUTRIMENTO AI CAPELLI DALL’ALIMENTAZIONE

I capelli diventano lucenti in modo naturale se si segue un’alimentazione sana. Occorre assicurarsi, quindi, che i pasti includano abbastanza vitamine, minerali e proteine. Inoltre, non bisogna dimenticarsi degli acidi grassi omega-3. Poi, è sempre una cosa buona bere abbastanza acqua per soddisfare il fabbisogno giornaliero di liquidi.

RISCIACQUO CON ACETO

L’aceto è un ottimo rimedio che può aggiungere lucentezza ai capelli e purificarli:

2 cucchiai di aceto di mele in una tazza di acqua;

versare questa miscela sui capelli dopo averli lavati con lo shampoo;

lasciare il composto per un paio di minuti sui capelli e poi risciacquare;

usare l’aceto solo una volta alla settimana.

OLIO DI COCCO E ALTRI OLI

Per rendere i capelli più brillanti, si consiglia di applicare di tanto in tanto una maschera di olio. Il migliore è l’olio di cocco da applicare così:

l’olio va posto sul cuoio capelluto e sui capelli;

va lasciato riposare per mezz’ora;

lavare i capelli come si fa normalmente.

L’olio di jojoba è anche un’opzione adatta per questo trattamento. Per una maggiore luminosità, si può applicare un po’ di olio di argan sulle punte dei capelli.

