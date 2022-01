Sono tante le idee sbagliate sui vaccini che non invogliano tante persone a vaccinarsi. Ci sono 3 cose da sapere prima di dire no al vaccino anti Covid-19. Scopriamole.

3 idee sbagliate sui vaccini a mRNA

1. I vaccini a mRNA non sono una terapia genica

I vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna sono vaccini mRNA: contengono cioè piccoli frammenti di mRNA. L’MRNA è un passaggio tra il DNA e le proteine. L’MRNA non può entrare nel nucleo della cellula e alterare la composizione genetica delle cellule, come fa la terapia genica basata sul DNA. È quindi sbagliato qualificare i vaccini mRNA come terapia genica. I vaccini mRNA non sono terapie sperimentali e gli studi sono stati condotti correttamente.

2. La parte sperimentale dei vaccini non è stata accelerata

I vaccini mRNA sono arrivati ​​sul mercato molto rapidamente, suscitando un legittimo timore nella popolazione. Prima che un vaccino venga commercializzato, ci sono due parti: una parte di sperimentazione clinica e una parte amministrativa. È la parte amministrativa che è stata accelerata e non la parte sperimentale. La parte sperimentale potrebbe essere svolta più velocemente del solito perché il virus circolava molto quando sono stati effettuati i test.

È successo perché è stato facile reclutare pazienti e le prove sono state in grado di portare a conclusioni molto rapidamente. Le fasi della sperimentazione clinica sono state correttamente svolte e sono state completate. Non è un vaccino sperimentale. D’altra parte, come per qualsiasi farmaco, il monitoraggio degli effetti indesiderati continua anche dopo la commercializzazione grazie alla farmacovigilanza.

3. Nessun effetto avverso a lungo termine

I farmaci, assunti quotidianamente dai pazienti, possono produrre effetti collaterali a lungo termine. Questo non è il caso dei vaccini. Sebbene possano causare effetti collaterali, questi si verificheranno entro pochi giorni dall’iniezione. In effetti, l’mRNA è fragile, viene distrutto in poche ore nel corpo dei pazienti.

In passato, alcuni vaccini sono stati accusati di causare malattie molto gravi ma queste accuse sono state scientificamente smentite nel tempo.

