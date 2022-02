3 cause comuni del mal di denti, tutte richiedono il trattamento

Puoi soffrire di mal di denti per molte ragioni. Tutte sono serie e richiedono un trattamento, ma alcune di esse sono più pericolose di altre.

CARIE

Se i tuoi denti cominciano a farti male quando stai mangiando qualcosa di freddo o di dolce, ma il dolore scompare subito dopo aver finito di mangiare, allora probabilmente hai una carie. Per correggere questo problema, avrai bisogno soltanto di une o poche otturazioni dei denti. Un altro segno di carie è quando pezzi di cibo rimangono bloccati nei denti. Se c’è uno spazio tra i denti dove il cibo non si bloccava ma ora sì, dovresti fissare un appuntamento con un dentista.

PULPITE

Se un dente specifico è affetto da un dolore lancinante che s’irradia verso la tempia, è possibile che tu abbia la pulpite (infiammazione della polpa di un dente). Se hai la pulpite, il dente interessato può anche essere sensibile a cibi e bevande freddi e molto dolci e il dolore può persistere per un po’ anche dopo aver finito di mangiare o bere.

PARODONTITE

La pulpite, come altra causa del mal di denti, può portare a una grave complicazione: la parodontite. In questo caso l’infiammazione si diffonde alle strutture portanti dei denti. L’infezione, pertanto, non ha spazio sufficiente all’interno del dente e si diffonde più in profondità, dissolvendo l’osso che supporta il dente interessato. I sintomi della parodontite comprendono dolore durante la masticazione e quando si morde e la sensazione come se qualcosa spingesse il dente dall’interno. Una fistola può apparire sulla gengiva vicino al dente interessato. Ci potrebbe essere del pus fuoriuscito dalla fistola, quando non c’è abbastanza spazio nel tessuto che circonda il dente.

La pulpite e la parodontite sono estremamente pericolose e devono essere curate da un professionista qualificato il prima possibile.

