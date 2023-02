14enne muore dopo avere usato un deodorante nella sua stanza

Nel 2022, a Derby, a ovest di Nottingham, nel Regno Unito, una ragazza di 14 anni è stata trovata priva di sensi nella sua cameretta.

Apprezzando l’odore di un deodorante, ne avrebbe spruzzato una grande quantità nella sua stanza e, quindi, ha inalato sostanze tossiche. Stando a quanto riportato dai genitori, il pericolo rappresentato da questo tipo di prodotto non è indicato con sufficiente chiarezza.

“La porta della sua camera era aperta”

L’11 maggio 2022 Giorgia Green, una ragazza britannica di 14 anni, era in casa. Come riportato dal padre, le piaceva molto l’odore di un deodorante, usato dalla madre, e così ha spruzzato il prodotto nella sua stanza.

“Quel profumo le dava un senso di tranquillità”, ha detto il genitore alla BBC che ha aggiunto che la quantità di deodorante utilizzata non è nota ma che era superiore al normale. Lo stesso giorno, il fratello ha trovato la 14enne inerte nella sua stanza. “La sua porta era aperta, quindi l’ambiente non era chiuso”, ha aggiunto il padre.

Quando il fratello è entrato nella camera, Giorgia era in arresto cardiaco e i medici hanno dichiarato che la causa della sua morte è “incerta ma potrebbe essere correlata all’inalazione di aerosol”. A titolo informativo, il deodorante conteneva butano, sostanza in grado di provocare l’asfissia.

“Avvertenze scritte troppo piccole”

Per i genitori della vittima le avvertenze di questi prodotti non sono abbastanza chiare: “La gente non sa quanto possa essere pericoloso il contenuto di queste scatole”, ha lamentato il padre.

Comunque, è indicato che il prodotto non deve essere messo alla portata dei bambini e che l’abuso di solventi può uccidere ma queste avvertenze, secondo i genitori. sarebbero troppo piccole: “Non vogliamo che la morte di nostra figlia sia vana”, hanno detto.

Hanno chiesto, quindi, che i pericoli associati all’uso di questi prodotti siano indicati più chiaramente, ad esempio sostituendo le parole “l’abuso di solventi può uccidere all’istante” con “l’uso di solventi può uccidere all’istante”.

