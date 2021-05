Vuoi dimagrire? 5 succhi naturali possono aiutarti

Se vuoi dimagrire in fretta puoi provare questi 5 succhi del tutto naturali, apporteranno dei benefici al tuo corpo e alla tua linea.

Nella tua dieta alimentare puoi aggiungere diversi succhi che hanno un effetto dimagrante rapido e immediato. Bisogna fare attenzione che non siano pieni di zuccheri perché questi nel tempo potrebbero portarti ad un aumento di peso, l’effetto opposto che stai cercando di ottenere. Una bella sfida con il tuo corpo e il tuo palato, tuttavia puoi trovare dei benefici per la tua linea con i 5 succhi che ti proporremo.

5 succhi che ti aiutano a dimagrire

Se vuoi aggiungere un pizzico di divertimento alla tua dieta monotona, puoi sbizzarrirti grazie a pochi ingredienti ma sani, dovrai solamente avere con te uno spremiagrumi (o un frullatore, consigliato). Procediamo con il primo!

1. Succo di sedano

Un ortaggio immancabile nella cucina italiana (e non solo) è ricco di proprietà benefiche per l’organismo, è indicato in caso di ipertensione arteriosa, reumatismi ed ernia iatale poiché ricco di minerali. Ha un basso contenuto calorico e comprende anche più del 95% di acqua.

Fonti attendibili rivelano che il succo di sedano è anche un’ottima fonte di antiossidanti e composti vegetali benefici che possono aiutare a ridurre lo stress ossidativo e combattere l’infiammazione.

2. Succo di barbabietola

Questo succo, molto utilizzato dagli atleti, contiene composti benefici come i nitriti alimentari: aiutano ad aumentare l’efficienza e la resistenza muscolare, oltre a ridurre i livelli di pressione sanguigna dilatando i vasi sanguigni.

La gestione del peso con questo succo è assicurato, a basso contenuto di calorie e ricche di fibre, le barbabietole possono aiutare a sostenere la regolarità, rallentare lo svuotamento dello stomaco e farti sentire più pieno più a lungo.

3. Succo di melograno

Anche questo frutto è indicato per la perdita di peso, è a basso contenuto calorico e secondo uno studio su animali, il succo di melograno ha bloccato l’aumento di peso nei topi alimentati con una dieta ricca di grassi.

4. Succo verde vegetariano

Con questo succo puoi davvero divertirti, basta scegliere verdure a foglia verde come cavoli o spinaci. Questi ingredienti sono ricchi di fibre, a basso contenuto di zuccheri e ricchi di antiossidanti anti-infiammatori. Un consiglio? Prova a frullare spinaci, cetrioli, mele verdi e sedano.

5. Succo di anguria

Dolce al gusto, rinfrescante e altamente nutriente. L’anguria contiene potassio, vitamina A e C, antiossidanti che danno sostegno al sistema immunitario. Puoi perdere peso grazie al suo alto contenuto di acqua che ti farà sentire anche più pieno.

Adesso, dimagrire sarà più semplice!