Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “vaccinare i gruppi a rischio”

Matteo Bassetti, il noto infettivologo genovese, su Facebook ha informato che ci sono stati “1.700 casi in un solo giorno” di vaiolo delle scimmie nel mondo. Si tratta del record delle diagnosi.

L’esperto ha spiegato che “i dati epidemiologici dicono che i casi riguardano prioritariamente una popolazione abbastanza ristretta: maschi, tra i 20 e i 40 anni che si sono contagiati preferenzialmente per via sessuale o per contatto diretto. È urgente raccomandare la vaccinazione e altri provvedimenti preventivi a queste persone”.

Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, su Twitter ha commentato un post dell’ex capo dell’americana Food and Drug Administration, Scott Gottlieb: “Se abbiamo permesso al vaiolo delle scimmie di diventare un virus endemico negli Stati Uniti, scenario sempre più possibile, sarà uno dei più sfortunati fallimenti di salute pubblica degli ultimi tempi”, riflette Gottlieb.

“Condivido in pieno – ha scritto Basetti – In Usa, come in Italia, l’igiene pubblica ha fallito sul Monkeypox perché era troppo intenta a far sì che il Covid-19 non diventasse quello che nella realtà è diventato”.

