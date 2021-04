Vai spesso in bagno la notte? Quando bisogna preoccuparsi?

L'impulso è così pressante da non riuscire a trattenerti, potrebbe esserci un un problema al sistema urinario e non solo.

Svegliarsi durante la notte con l’istinto di urinare potrebbe essere un segno innocuo quanto preoccupante.

A non aiutare sono alcune condizioni come l’ipertensione, lo stato di gravidanza, o l’avanzare dell’età.

In caso di specifici sintomi bisogna contattare il proprio medico curante in quanto potrebbero indicare la presenza di UTI (infezioni del tratto urinario).

Durante la notte è la tua vescica a dirti di alzarti per andare ad urinare, queste ‘spinte’ notturne possono essere innocue, il problema subentra quando diventano persistenti. Ovviamente se bevi molta acqua prima di andare a letto è normale che avrai l’istinto nel recarti in bagno durante la notte e non hai problemi con il sistema urinario. Al contrario, è necessario un controllo medico.





Ci sono situazioni che non aiutano

Se si soffre di pressione alta e si sta assumendo un trattamento, è normale che la vescica si muova di notte. Anche le donne incinte potrebbero dover andare spesso in bagno a causa delle dimensioni del feto, soprattutto negli ultimi mesi.

Anche le persone anziane possono essere colpite da questo problema perché il loro sistema urinario funziona meno bene nel tempo. Infine, le persone che soffrono di ritenzione di liquidi o che hanno un’infezione del tratto urinario possono sentire l’esigenza di andare in bagno la notte.

Se nessuno di questi casi rientra nel tuo, è necessario consultare il medico: la situazione che vivi è fastidiosa e potrebbe essere il sintomo di una malattia più grave come un tumore al cervello, il morbo di Parkinson (una malattia progressiva del cervello) oppure una demenza precoce (colpisce al di sotto dei 65 anni).

Inoltre, non dovresti esitare a contattare il tuo medico di fiducia in caso di:

sangue nelle urine;

febbre;

dolore durante la minzione.

Perché? Potrebbero essere un campanello di allarme di UTI (infezioni del tratto urinario) che si verificano quando si sviluppano batteri nel tratto urinario e nella vescica, se non trattate, queste infezioni possono comportare complicanze più serie. Solitamente sono infezioni curabili tramite antibiotico.