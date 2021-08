Vaccino, non avere effetti collaterali significa che non si è protetti?

Ci sono attualmente 21 vaccini anti COVID-19 autorizzati per l’uso in tutto il mondo. Nel Regno Unito, ad oggi, oltre 36.500.000 persone sono state completamente vaccinate contro il COVID-19. Negli Stati Uniti, più di 162.100.000 persone sono ora completamente vaccinate.

In tutto il mondo, secondo i dati raccolti da Google, oltre il 13% della popolazione è stata completamente vaccinata contro il COVID-19.

Il monitoraggio della sicurezza dei vaccini nel mondo reale continua per tutti i vaccini, come affermano i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Le autorità sanitarie di tutto il mondo continuano a incoraggiare coloro che ricevono un vaccino COVID-19 a segnalare eventuali effetti collaterali a un operatore sanitario.

Milioni di persone vaccinate hanno manifestato effetti collaterali, tra cui gonfiore, arrossamento e dolore nel sito di iniezione. Sono comunemente riportati anche febbre, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari, brividi e nausea.

Come nel caso di qualsiasi vaccino, tuttavia, non tutti reagiscono allo stesso modo. Molte persone non hanno segnalato o sperimentato effetti collaterali dopo la vaccinazione. Questo significa che non sono protetti contro il SARS-CoV-2?

In un’intervista rilasciata a Medical News Today, William Schaffner, professore di malattie infettive presso il Vanderbilt University Medical Center di Nashville, ha parlato della relazione tra effetti collaterali e immunità al SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19 .

Ha affermato che né la presenza né l’assenza di effetti collaterali indicano immunità: «Non esiste una correlazione diretta tra effetti collaterali e protezione», ha affermato il prof. Schaffner.

I dati degli studi sui vaccini a mRNA anti COVID-19 a due dosi – Pfizer-BioNTech e Moderna – indicano che questi sono efficaci per oltre il 90%. Meno del 10% di quelli completamente vaccinati può avere una protezione parziale o nulla.

A causa del modo in cui funzionano i vaccini, spingendo il corpo a sviluppare l’immunità contro il patogeno bersaglio, gli individui con un sistema immunitario compromesso potrebbero non essere in grado di sviluppare un’immunità completa o anche parziale alla SARS-CoV-2.

Secondo il Prof. Schaffner, alcuni farmaci, come gli immunosoppressori e alcuni farmaci utilizzati nei trattamenti contro il cancro, possono anche avere un impatto negativo sull’efficacia dei vaccini COVID-19.

Alcuni scienziati hanno suggerito che i test sugli anticorpi potrebbero aiutare a valutare se un vaccino COVID-19 abbia promosso l’immunità al nuovo coronavirus.

Tuttavia, la Food and Drug Administration (FDA) ha recentemente rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato che «i test sugli anticorpi non dovrebbero essere utilizzati per valutare il livello di immunità o protezione da COVID-19 di una persona in qualsiasi momento, e specialmente dopo che la persona ha ricevuto il vaccino».

Sebbene il test degli anticorpi possa sembrare un modo ragionevole per determinare se una persona abbia sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2, un risultato positivo del test non indica necessariamente che una persona non svilupperà il COVID-19.

La FDA è preoccupata che i test sugli anticorpi possano portare a un atteggiamento più rilassato verso l’adozione di precauzioni contro l’infezione con il nuovo coronavirus. Ciò a sua volta potrebbe tradursi in un aumento della diffusione di SARS-CoV-2.

La dott.ssa Elitza S. Theel, direttrice del Laboratorio di sierologia delle malattie infettive presso la Mayo Clinic di Rochester, ha risposto sui test anticorpali: “Non esiste ancora una correlazione stabilita di immunità per SARS-CoV-2 come abbiamo per altre malattie prevenibili con il vaccino”.

«L’attuale aumento dei casi», ha sottolineato la dott.ssa Theel, «si sta verificando principalmente in individui non vaccinati, il che è sia straziante che frustrante perché questi avrebbero potuto essere ampiamente prevenuti se quegli individui avessero scelto di vaccinarsi».

