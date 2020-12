Vaccino anti Covid-19, arriva il via libera anche per l’Italia

«Con emozione do l’annuncio dell’approvazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino a Rna messaggero Pfizer/BioNTech».

Così il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Nicola Magrini, ha annunciato oggi il via libera italiano al prodotto scudo.

Il vaccino, ha confermato, «è approvato per tutta la popolazione al di sopra dei 16 anni». «Lo sapevamo che sarebbe stato approvato e reso rimborsabile a tutti in modo gratuito», ha spiegato ancora Magrini, sottolineando però come il ministro della Salute Roberto Speranza abbia chiesto che quella di Aifa «non fosse una semplice presa d’atto».

La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia «ha fatto una riunione poco fa congiuntamente alla Commissione prezzi e rimborso, al Cda di Aifa e al nuovo Comitato scientifico per la sorveglianza sui vaccini – ha continuato Magrini – e ha deciso un programma di introduzione al vaccino in Italia anche in termini di informazioni recepite e tecniche da comunicare. L’Europa ha accelerato con grande prontezza» il percorso che ha portato al via libera, ha osservato il DG.

Aifa si occupa dell’immissione in commercio, della classificazione del farmaco, della modalità di prescrizione, ha elencato Magrini, ma non solo. «Ha anche deciso di proporre già da oggi una serie di risposte a quesiti frequenti, oltre una trentina, e di mettere nelle prossime settimane un programma di ulteriori modalità di informazione e approfondimento sulla tematica».

Missione sottolineata anche dal presidente dell’Aifa, Giorgio Palù: «Cercare di rispondere anche a chi ha dubbi. Va dato un messaggio che rasserena e rassicura».