Vaccini, Abrignani (CTS): “Terza dose tra fine anno e inizio 2022”

«Terza dose di vaccino tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Validità del green pass prorogata da 9 a 12 mesi».

Lo ha affermato Sergio Abrignani, immunologo, componente del comitato tecnico scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera.

A ricevere la terza dose in via prioritaria «i sanitari dovrebbero essere i primi e uso il condizionale. Assieme ai fragili, ai pazienti persone con deficit del sistema immunitario o in chemioterapia. Poi si passerà agli over 60 che in Italia sono 18 milioni».

«In Israele – ha spiegato l’immunologo – si comincia a osservare che i vaccinati dopo 6- 10 mesi si infettano più che dopo tre mesi, quando l’efficacia dei composti anti Covid è al 95%. Successivamente si abbassa all’80-85% nella capacità di evitare forme gravi di malattia e infezione».

Per quanto riguarda un primo bilancio dell’estate, Abbrignani, nota che «non è andata male. Ci aspettavamo entro agosto da 20-40mila casi al giorno. Invece ci siamo fermati a 7-8mila. Può darsi siano sottostimati ma anche se lo fossero saremmo lontani dal picco temuto. Adesso concentriamoci sul prossimo autunno quando le attività si svolgeranno al chiuso. Un virus molto diffusivo potrebbe dar luogo a tanti focolai».

Infine, gli ultra 6oenni non vaccinati sono 4-5 milioni: «Bisogna distinguere gli esitanti, spero almeno la metà, che hanno dubbi e cercare di convincerli mostrando loro i dati di efficacia consultabili sul sito dell’Istituto superiore di sanità. Poi ci sono i no vax che, secondo me, non convinceremo mai perché si basano su certezze paranoici di cui è difficile discutere. L’unico modo sarebbe l’obbligo, ma lo dico da ricercatore».

