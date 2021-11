Donna avvelenata con la crema idratante, com’è successo

Una donna di 47 anni, madre di 5 figli, nell’estate del 2019 si è presentata in pronto soccorso lamentando intorpidimento alle mani e ai piedi, apparivano evidenti anche problemi di linguaggio e nella deambulazione. Secondo KCRA-TV, stazione televisiva affiliata alla NBC, la donna si trovava in uno stato di avvelenamento dato dalla quantità di mercurio presente nella sua crema antirughe importata da Città del Messico.

Metilmercurio in un prodotto di bellezza

Un caso unico per gli Stati Uniti: secondo Olivia Kasirye, funzionario della sanità pubblica per la contea di Sacramento, la paziente si è avvelenata con un prodotto di bellezza contenente metilmercurio, la forma organica più tossica di mercurio. Si tratta del primo avvelenamento con questo tipo di mercurio da una crema per il viso nella storia degli Stati Uniti. Inoltre, la signora Kasirye ha attirato l’attenzione sui pericoli delle creme acquistate a Città del Messico. “Non sappiamo se il mercurio è stato aggiunto intenzionalmente o per errore“, ha detto Olivia Kasirye alla CBS.

I pericoli del metilmercurio

Siamo anche regolarmente esposti al metilmercurio consumando in particolare pesce. In dosi elevate, il metilmercurio è particolarmente pericoloso per la salute del nostro sistema nervoso centrale, soprattutto nelle donne in gravidanza perché può interferire con lo sviluppo del bambino.

Ma questo significa che dovremmo smettere di consumare pesce? No, secondo l’Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria (ANSES) che afferma: “Per quanto riguarda i benefici nutrizionali associati al consumo di pesce, l’Agenzia ha valutato i rischi associati a questa sostanza al fine di determinare le frequenze di consumo di pesce senza rischi .per la salute”.

Il pesce è un’ottima fonte di acidi grassi essenziali e proteine, motivo per cui ANSES consiglia di consumarlo due volte a settimana e di diversificare la specie.

Per casi particolari come le donne in gravidanza e i bambini sotto i 30 mesi, l’Agenzia consiglia di evitare pesci particolarmente carichi di metilmercurio come pesce spada e squali e di limitare il consumo di pesce “probabilmente molto contaminato” a 150 g a settimana per le donne in gravidanza e 60 g a settimana per i bambini sotto i 30 mesi.