Tutto quello che c’è da sapere sulla fisioterapia

La fisioterapia è una pratica che negli ultimi anni sta avendo un grandissimo successo e sempre più gente decide di rivolgersi a un professionista in materia quando insorgono dei problemi. È stata anche istituita, l’8 settembre, la Giornata Mondiale della Fisioterapia e che la laurea in questa branca medica è una delle più ambite dagli studenti appassionati di medicina. È errato credere che si tratti di un trattamento medico moderno perché le sue origini sono molto antiche. Ricordiamo che già nel 480 a.C. il padre della medicina Ippocrate introdusse trattamenti come i massaggi, la manipolazione e l’idroterapia.

Di seguito approfondiamo l’argomento e forniamo tutte le nozioni necessarie a toglierci ogni dubbio su cosa sia la fisioterapia, cosa curi e chi la prescrive.

Cos’è

La fisioterapia è la pratica che attraverso massaggi, trazioni e altre tecniche consente la prevenzione o la cura di problematiche motorie in pazienti che, per ragioni varie, risultano affetti da disfunzioni e patologie in ambito muscolo-scheletrico, neurologico e viscerale. Si tratta di una disciplina molto ampia e tra i suoi interventi si possono trovare: la rieducazione funzionale, la terapia fisica, la terapia manuale, ecc.

Fisioterapia domiciliare

Tra i servizi in ambito fisioterapico che riscontrano un maggiore successo vi è la fisioterapia domiciliare: questo tipo di servizio consiste nell’assistere il paziente nel suo domicilio, senza però dover per forza rinunciare ai comodi e funzionali lettini elettrici medici utilizzati solitamente nelle cliniche. Il paziente, così, può essere seguito da un esperto nello svolgimento dell’attività motoria; i vantaggi di questo genere di offerta sono molti, per prima cosa il paziente non deve subire lo stress e l’ansia di uno spostamento e poi la fisioterapia domiciliare agevola un rapporto più confidenziale tra medico e paziente all’insegna del buon dialogo e di un efficace comunicazione. Si rivolgono alla fisioterapia domiciliare, in special modo, le persone anziane e quelle disabili per difficoltà nello spostarsi autonomamente.

Cosa cura

Si sente spesso parlare di fisioterapia ma a molti continua ad essere poco chiaro cosa questa pratica si impegna a curare. Generalmente si può affermare che la fisioterapia si pone lo scopo di recuperare le funzionalità del corpo che hanno subito una lesione o un’anormalità. I campi in cui si può ricorrere a questa pratica sono davvero molti: dalla ginecologia alla cardiologia, dalla neurologia alla pneumologia, all’ortopedia. Sintetizzando alcuni dei più rilevanti aspetti di cui questa disciplina, troviamo che si occupa di: prevenire disturbi articolari; gestire disfunzioni muscolo-scheletriche; gestire disfunzioni articolari e funzionali; riabilitare dopo traumi o incidenti; riabilitare patologie respiratorie; combattere dolori lombari e tanto altro.

Chi la prescrive

È il fisiatra o l’ortopedico il medico idoneo a prescrive la fisioterapia. Infatti, questi può effettuare la giusta diagnosi e prescrivere il trattamento specifico per il singolo caso; ogni trattamento deve essere pianificato sulla base delle problematiche e delle esigenze della persona, nessun caso è identico all’altro. Interviene in seconda fase il fisioterapista che si occupa del trattamento riabilitativo definito dal medico. È fondamentale rivolgersi a delle figure esperte che possano garantire professionalità, serietà ed efficacia del trattamento.