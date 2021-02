Trattamenti viso esclusivi grazie all’innovazione della scienza

Altissimo livello qualitativo per i prodotti della casa cosmetica Lancôme che ha da sempre riservato alla scienza il ruolo di expertise nella formulazione degli innovativi trattamenti proposti. L’azienda francese, da oltre settant’anni si occupa della cura della bellezza femminile proponendo protocolli all’ avanguardia pensati per ogni esigenza della nostra pelle.

Cellule staminali di rosa, oli essenziali, prebiotici e probiotici, antiossidanti, vitamine, acidi e molti altri ingredienti attivi, sono la ricetta segreta per una pelle splendente.

Scopri le novità per la tua pelle

Nato ispirandosi al microbioma, parte integrante della superficie della nostra pelle, Lancome (vai alla pagina lancome.it/trattamenti), propone il nuovo siero anti-età Advanced Génifique. Un microbioma in equilibrio è fondamentale per la salute della pelle e può essere compromesso durante la vita quotidiana. In particolare, con l’avanzare dell’età, il rinnovamento cellulare rallenta e la naturale capacità di difesa della pelle diminuisce. Poche gocce prima dell’ abituale crema per difendere la pelle e farle riscoprire la forza che ha dentro risultando visibilmente più giovane in soli 7 giorni.

L’ Acido Ialuronico di ultima generazione Ultra-Riempitivo, combinato con l’Estratto di Semi di Lino, di esclusiva provenienza francese, garantirà invece tripla efficacia anti-età grazie al primo contorno Occhi Effetto Filler e Lifting che agisce: attenuando le rughe sottili, levigando ed idratando il contorno occhi, affievolendo le occhiaie, per uno sguardo giovane e luminoso.

Rénergie Multi-Lift Ultra, una crema occhi anti-età che dona confort estremo grazie ad una texture morbida e setosa.

Energia quotidiana in uno shot!

Ispirato ai rituali di bellezza delle donne coreane. Energie De Vie, Liquid care antiossidante & energizzante è’ Il primo trattamento idratante liquido che unisce la freschezza di una lozione, la concentrazione del siero e l’idratazione di una crema in un unico prodotto, per una ricarica di energia in ogni goccia, la massima idratazione e una luminosità ritrovata.

La maschera “di notte”

Mancanza di sonno, stress, inquinamento, eccessi giornalieri… Giorno dopo giorno, la pelle è più spenta, secca e segnata.

Nasce così la Sleeping mask, un concentrato di energia notturna che, già dal primo risveglio, rende la nostra pelle alleviata dai segni della fatica, visibilmente più fresca, riposata, luminosa. Da utilizzare tutte le sere: applicare uno strato sottile sulla pelle pulita e lasciare agire durante la notte.

La crema anti-stress

Per chi invece cerca una crema viso da giorno c’è Hydra Zen, crema anti stress a base di un esclusivo complesso ricco di estratti di Rosa di Francia, Mu Dan Pi, Peonia Suffruticosa e Moringa, adatta alla cura della pelle del viso per tutti i giorni, idrata la pelle in modo intenso, nutre in profondità e la protegge da ogni agente esterno che risulti nocivo nel corso del tempo. In più lenisce irritazioni e arrossamenti,

La crema rigenerante

La linea Lancôme Absolue propone la crema rigenerante che grazie a 3 esclusivi estratti di rosa assicura alla pelle un aspetto più levigato, luminoso e più giovane, favorendo il rinnovamento cellulare , stendendo le rughe e rivitalizzando la pelle, rendendola liscia ed elastica. Una crema che dopo sole 4 settimane, regala un tono della pelle fresco, morbido e delicato.