Topper rigidi ortopedici, come rendere il materasso più rigido e salutare

L’azienda Geemma Smart Relaxing ebbe una brillante idea di andare completamente contro corrente.

I topper per materassi sono stati da sempre commercializzati come supporto a materassi troppo rigidi, vecchi o comunque venduti per rendere un materasso più comodo, accogliente o morbido.

La scommessa aziendale fu di studiare una gamma di prodotti che fosse andata a coprire l’esigenza inversa, rendere tutti i materassi più rigidi e ortopedici donando una migliore resistenza contraria ai comuni topper in circolazione.

Nacque così il primo topper rigido ortopedico con materiale innovativo BIOGREEN, una speciale gomma molto densa che impedisse ai pesi di venire assorbiti.

La densità della gomma con la quale viene creato risulta molto alta, spinge i pesi dal basso verso l’alto impedendo di affossarsi e auto modellarsi come un normale topper in memory foam.

Biogreen è quindi il materiale prodotto in Italia che permette ad un vecchio materasso o un materasso troppo morbido di prendere consistenza donando un supporto ortopedico a tutto il sistema corporeo.

Prodotto con un altezza di 6 cm è il topper più venduto online che potrete visualizzare sul sito gemma alla sezione topper rigidi.

Il Topper più rigido online

Un topper rigido non bastava alle continue richieste di migliorare materassi a basso costo acquistati online che, dopo pochi mesi, perdevano tutte le loro caratteristiche e si affossavano completamente mostrando buche, conche o comunque troppo morbidi e privi di ogni consistenza.

Crebbe una richiesta di prodotti molto rigidi, di persone che erano abituate ai vecchi materassi rigidi come solo una volta potevano produrre.

Nacque così l’esigenza di ricreare dei supporti evoluti, più traspiranti dalla consistenza rigida, molto rigida.

Il topper Caucciu foam, una particolare gomma con ancora più densità rispetto al topper Biogreen è la soluzione moderna.

Questo tipo di topper molto rigido e ortopedico a fin’ora accontentato tutti quei clienti abituati al rigido, che non cercano materassi o topper anatomici ma che preferiscono riposare su materasso che non si adattano, che stiano fermi tutto il tempo.

I topper rigidi ortopedici sono materassini ad ottimi prezzi creati per soddisfare una clientela sempre più ampia che conosce bene le proprie esigenze. Negli anni, il mondo del letto, si è sempre più evoluto permettendo ad ognuno di personalizzare il proprio riposo.

Sempre più persone acquistano materassi online a basso costo, quindi di bassa qualità che, in pochi giorni, cedono la struttura causando sprofondamenti e avvallamenti del materasso stesso. Se anche tu sei una di queste persone che ha sbagliato l’acquisto, non hai che da visitare il sito web dei topper rigidi ortopedici che permetterà di migliorare il vostro riposo.