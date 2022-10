Topper in lattice per correggere il materasso: quale scegliere?

Per produrre il lattice occorrono alberi dai quali viene estratto la linfa che occorre per creare fantastici topper da sogno.

Più alberi ci sono, più il nostro pianeta sarà contento. Vi diciamo questo per rendervi partecipe e consapevole che la scelta di un prodotto in lattice è un contributo a migliorare non solo la vostra vita!

Per natura nemici degli acari della polvere, i topper o correttori con interno in lattice possono essere suddivisi in due categorie distinte, dalle caratteristiche principali molto simili e molto, molto diversi dai comuni topper in memory foam.

I topper in lattice si distinguono in due tipologie di prodotto:

• Topper in 100% lattice o schiuma di lattice;

• Topper in lattice di origine naturale.

Entrambi sono materiali ricavati dall’albero della gomma. Un’estrazione ne ricava una linfa che da liquida viene trasformata in solida ed immessa in percentuale nella mescola che comporrà i topper.

I topper di sintesi sono: i 100% lattice o schiuma di lattice, composti da almeno il 15% dal liquido estratto. Questa opzione viene riprodotta in fabbrica per poter abbassare il prezzo e la richiesta continua della linfa. La differenza tra i sintesi ed i naturali, principalmente, riguarda il prezzo ed il peso, decisamente più alto nel naturale.

Il lattice di origine naturale, sempre più difficile da trovare, contiene almeno l’85% della linfa e risulta essere un prodotto ben più elastico rispetto al primo.

Topper in lattice in offerta per riposare rispettando la natura

Sovra materassini adatti a chi non vuole rinunciare a dei veri supporti naturali, più traspiranti e anallergici per natura. I topper in lattice di origine naturale o topper in schiuma di lattice sono supporti molto elastici e antibatterici senza utilizzo di alcuna sostanza chimica nella composizione del materiale. Amati per la loro porosità offrono una sensazione di freschezza e di massima protezione contro gli acari della polvere.

L’acaro della polvere odia il profumo del lattice pertanto, alla larga!

I topper in lattice dell’azienda Geemma Smart e Relaxing sono dotati di tessuto a protezione del loro interno, sfoderabili e lavabili facilmente in casa, in lavatrice a 30°.

Il materassino in lattice sarà quindi sempre molto igienico, pulito, un vero scudo che vi protegge da tutti i micro organismi e batteri.

Il correttore in lattice più venduto

Acquistare un topper in 100% lattice o lattice di origine naturale?

Sono ambedue dei materassini molto comodi, elastici che esercitano una spinta dal basso verso l’alto ai pesi che incontrano. Differentemente dai topper in memory foam che ospitano i pesi del corpo, il lattice contribuisce si ad accogliere le forme ma la spinta è decisamente contraria. Il vantaggio di un topper in lattice è appunto l’areazione al suo interno e la capacità di aiutare a muoversi usufruendo del modo pneumatico del materiale.

I topper in lattice con recensioni li potrete trovare online sul vasto catalogo dell’azienda Geemma Smart Relaxing. Acquistato sul sito web potrete usufruire degli sconti promozionali e valutare tutti i feedback dei precedenti acquirenti.

Senza creare confusione, l’azienda Toscana dispone di due prodotti, selezionati tra i tanti:

Un topper in 100% lattice con tessuto in argento Antimicrobico.