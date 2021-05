Ti senti sempre pieno? 5 sintomi da non ignorare

Se ti senti sempre pieno e non perché hai mangiato troppo, dovresti far attenzione a 5 sintomi che possono essere dei campanelli d'allarme.

Solitamente, se ti senti pieno, hai motivo di esserlo perché hai mangiato troppo o molto velocemente. Un sintomo temporaneo che il tuo sistema digestivo allevierà in poco tempo.

Tuttavia, se ti senti sempre pieno e rientri in quelle casistiche, forse c’è un problema che non devi sottovalutare.

5 sintomi a cui fare attenzione:

1. Gas e gonfiore addominale

La presenza di gas genera il gonfiore addominale che spesso comporta flatulenza. A cosa è dovuto? Potresti aver ingoiato molta aria mangiando del cibo o bevendo bibite gassate. Questo può crearti disagio soprattutto quando sei in compagnia di altre persone.

Oltretutto, questi sintomi possono essere dei campanelli di allarme di:

celiachia . Questa è una condizione autoimmune in cui il glutine, una proteina presente nel grano e in alcuni altri cereali, può danneggiare il rivestimento dell’intestino tenue.

. Questa è una condizione autoimmune in cui il glutine, una proteina presente nel grano e in alcuni altri cereali, può danneggiare il rivestimento dell’intestino tenue. Insufficienza pancreatica esocrina (EPI). Questa è una condizione in cui il pancreas non può produrre abbastanza enzimi per digerire correttamente il cibo.

(EPI). Questa è una condizione in cui il pancreas non può produrre abbastanza enzimi per digerire correttamente il cibo. Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD). GERD è una malattia cronica in cui il contenuto del tuo stomaco rifluisce nell’esofago. Ruttare molto può essere un segno di GERD.

(GERD). GERD è una malattia cronica in cui il contenuto del tuo stomaco rifluisce nell’esofago. Ruttare molto può essere un segno di GERD. Gastroparesi . Non è un blocco, questa condizione rallenta o impedisce al cibo di spostarsi dallo stomaco all’intestino tenue.

. Non è un blocco, questa condizione rallenta o impedisce al cibo di spostarsi dallo stomaco all’intestino tenue. Sindrome dell’intestino irritabile (IBS). L’IBS è un disturbo che può rendere il tuo sistema più sensibile agli effetti del gas.

Alcuni cibi, come fagioli, lenticchie e alcune verdure, possono causare gas. Intolleranze o allergie possono anche portare a gas e gonfiore. L’intolleranza al fruttosio e l’intolleranza al lattosio sono due esempi.

2. Crampi addominali e dolore

Oltre a gas e gonfiore addominale potresti soffrire di stitichezza che comportano crampi addominali e dolore.

Altre condizioni che possono causare il disagio sono:

Morbo di Crohn . I sintomi possono includere anche diarrea e sanguinamento rettale.

. I sintomi possono includere anche diarrea e sanguinamento rettale. Diverticolite . I sintomi possono includere anche nausea, vomito, febbre e costipazione.

. I sintomi possono includere anche nausea, vomito, febbre e costipazione. Gastroparesi . Altri sintomi sono vomito, bruciore di stomaco ed eruttazione.

. Altri sintomi sono vomito, bruciore di stomaco ed eruttazione. Pancreatite . Questa condizione potrebbe anche causare dolore alla schiena o al petto, nausea, vomito e febbre.

. Questa condizione potrebbe anche causare dolore alla schiena o al petto, nausea, vomito e febbre. Ulcere . Altri sintomi possono includere nausea, vomito o bruciore di stomaco.

. Altri sintomi possono includere nausea, vomito o bruciore di stomaco.

3. Diarrea

Le feci molli e acquose della diarrea sono generalmente temporanee. Ci sono molte potenziali cause di diarrea improvvisa, come un’intossicazione alimentare batterica o un virus. Di solito non è motivo di preoccupazione, anche se una grave diarrea può portare alla disidratazione se non si reintegrano i liquidi.

Se dura più di quattro settimane, è considerata diarrea cronica. Frequenti tratti di diarrea grave o diarrea cronica potrebbero essere un segno di una malattia sottostante che dovrebbe essere trattata.

Alcune condizioni che causano la diarrea includono:

infezioni gastrointestinali croniche .

. Morbo di Crohn e colite ulcerosa , entrambe malattie infiammatorie intestinali.

, entrambe malattie infiammatorie intestinali. Disturbi endocrini come il morbo di Addison e i tumori carcinoidi.

come il morbo di Addison e i tumori carcinoidi. Intolleranza al fruttosio o intolleranza al lattosio.

al fruttosio o intolleranza al lattosio. IBS (sindrome dell’intestino irritabile).

4. Mancanza di appetito e malnutrizione

Se la tua dieta alimentare non soddisfa il fabbisogno giornaliero e non comprende nutrienti essenziali, potresti essere malnutrito. Così come se il corpo non è in grado di assorbire adeguatamente i nutrienti.

I sintomi della malnutrizione sono:

fatica;

ammalarsi frequentemente o impiegare più tempo per riprendersi;

scarso appetito;

perdita di peso inspiegabile;

debolezza.

Alcune condizioni che interferiscono con la capacità di assorbire i nutrienti sono:

cancro .

. Morbo di Crohn .

. EPI (insufficienza pancreatica esocrina).

(insufficienza pancreatica esocrina). Colite ulcerosa.

5. Perdita di peso e atrofia muscolare

Qualsiasi condizione che comporti diarrea, scarso appetito o malnutrizione può provocare perdita di peso. Si dovrebbe sempre indagare su una perdita di peso inspiegabile o atrofia muscolare.