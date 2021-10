Squid Game, la ricetta dei Dalgona Biscuit, il dolce coreano

Un dolce coreano che in una delle prove di 'Squid Game' vede come protagonista questo biscotto preparato unicamente con zucchero e bicarbonato.

Le particolarità della nuova serie Netflix ‘Squid Game’ sono tante ma nelle ultime settimane è il Dalgona Biscuit a riscuotere molto successo: il dolce coreano che in una delle prove vede come protagonista questo biscotto preparato unicamente con zucchero e bicarbonato.

Dalgona Biscuit, la ricetta

La serie Netflix più acclamata del momento è Squid Game che racconta la storia di 456 persone che vengono selezionate per partecipare a un gioco dove in palio c’è la loro stessa vita. Nel terzo episodio della prima serie emerge una particolarità, il Dalgona Biscuit, un celebre biscotto coreano che i giocatori devono staccare con uno spillo senza romperlo, tutto in un tempo molto limitato.

Come realizzare questo biscotto? È molto semplice, basta seguire alcuni passaggi e immaginare di cimentarsi nella prova messa in atto in ‘Squid Game’, intanto, munitevi di zucchero e bicarbonato! La preparazione e i tempi di cottura vorranno 5 minuti ciascuno.

Ingredienti:

2 cucchiai di zucchero

1 pizzico di bicarbonato

Procedimento:

1. Prendete una padella antiaderente e versate lo zucchero fino a farlo sciogliere a fiamma media.

2. Quando lo zucchero sarà diventato liquido unite un pizzico di bicarbonato (senza esagerare, potrebbe diventare schiumoso).

3. Mescolate fino a quando il colore non diventerà ambrato, dopo di ciò versate tutto su un foglio di carta da forno.

4. Mentre il composto è ancora caldo, imprimetelo con la forma che vorrete dargli (tramite un bicchiere o uno stampo per biscotti).

5. Lasciate raffreddare.

6. Che la sfida abbia inizio! Spillo alla mano e tanta pazienza… adesso – velocemente – dovrete cercare di staccare la forma senza romperla.

Ci siete riusciti? Potete unirvi alla challenge virale su TikTok! Oppure, se non volete sporcare la vostra cucina, utilizzare i filtri di quest’app che – mentre farete partire la registrazione – faranno apparire uno spillo sul naso per immergervi nell’ardua impresa, come veri protagonisti dell’acclamata serie. La difficoltà del gioco sarà crescente, tutt’altro da prendere sotto gamba.