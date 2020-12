Sottosegretario Zampa: “Chi non si vaccina non può lavorare nel pubblico”

«Io credo che l’obbligatorietà del vaccino debba essere una pre-condizione per chi lavora nel pubblico. Se, se ci dovessimo rendere conto che evidentemente c’è un rifiuto che non si riesce a superare, io penso che nel pubblico non si possa lavorare».

Così Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute ed esponente del Partito Democratico, intervenendo ad Agorà su Rai Tre.

Poi, a proposito del vaccino somministrato a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Zampa ha detto: «Come è stato possibile che lui si vaccinasse è una domanda che va posta a lui e a chi era lì presente con lui. Di certo io faccio notare che le indicazioni che il Ministero ha dato erano assolutamente distanti da questo. Nel senso che noi abbiamo dato indicazioni sulle priorità dei target da vaccinare e in queste priorità c’erano i medici, gli operatori socio-sanitari e gli anziani delle Rsa. Mi limito ad annotare, ad osservare che De Luca certamente non ha rispettato questi criteri che erano stati indicati da noi. Devo dire però che non è la prima volta che il Presidente De Luca non rispetta le indicazioni oppure ritiene che le indicazioni che vengono fornite dal Ministero e dal Governo non siano di suo gradimento».

LEGGI ANCHE: Covid-19, indossare la mascherina può portare al mal di testa?