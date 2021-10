Sogni il tuo ex? Ecco i motivi, cosa significa e cosa fare

Forse non lo sai ma il distanziamento sociale ha portato ad un aumento dei casi di coloro che sognano il loro ex. Si, non sei l’unica. E questo non accade perché il destino ha deciso di farvi tornare insieme. I motivi sono altri. Scopriamoli.

Sognare l’ex, cosa vuol dire?

Il tuo ex è atterrato nei tuoi sogni e non riesci a darti una spiegazione. Forse è passato molto o poco tempo dall’ultima volta che vi siete visti eppure è lì, riappare tra immagini confuse, poco chiare per comprenderne il significato. Oppure troppo nitide per lasciarti trascorrere serenamente la giornata.

Forse c’è qualcosa d’irrisolto che il tuo inconscio vuole dirti oppure stai elaborando la fine della storia o ancora, si tratta di un amore irrisolto. Sognare l’ex può essere rivelatorio se solo si è in grado di cogliere il significato di ciò che il subconscio ha da dire.

Se la storia è finita da poco tempo è normale sognare il tuo ex, forse stai ancora elaborando i sentimenti che provi verso di lui e tramite il sogno questo processo di metabolizzazione ti permette di andare avanti a piccoli passi e separarti da lui per tornare a vivere così da aprirti ad un nuovo amore.

Se senti di provare sentimenti di rabbia, di non avergli detto tutto ciò che avresti voluto (magari è stato proprio lui a lasciarti) forse sognarlo ti aiuta a far fuoriuscire quei sentimenti negativi che ancora porti dentro di te e che ti tengono legata al passato.

Se è stato lui a lasciarti e senti di provare ancora amore nei suoi confronti, sognarlo può essere un modo per sentirlo ancora vicino; è il desiderio di averlo accanto che si materializza nell’onirico.

Se invece vivi già un’altra relazione e sogni il tuo ex non preoccuparti, può succedere se stai attraversando un momento di crisi o incomprensione con il tuo attuale compagno. Non vuol dire che sei ancora innamorata del tuo ex ma piuttosto che ti manca qualcosa del passato che nel tuo presente non c’è.

Quando una storia finisce, metabolizzare un lutto non è semplice e richiede un po’ di tempo di elaborazione. Non avere fretta, accetta di attraversare il dolore così da poterti aprire al momento opportuno ad un nuovo amore.