Sindrome da rientro, cosa mangiare per gestire il rientro dalle vacanze

Post-holiday syndrome”, “Post-vacation blues” o, in a simpler way, “Stress da rientro”: sono i molti nomi con cui si indica comunemente quella sensazione di malessere, stanchezza, nervosismo e malinconia che spesso ci accompagna al rientro in città (e negli uffici) dopo le vacanze estive.

Un fastidio che, secondo le stime Eurodap (2019) affligge ben 1 italiano su 2, soprattutto nei grandi centri urbani, dove la vita è più frenetica e i ritmi più incalzanti; e che non risparmia le città italiane, tanto che, secondo il quotidiano inglese The Guardian, Milano è – insieme a Bruxelles e Londra – sul podio delle città in cui il rientro in ufficio è avvertito come più stressante.

Cosa fare per combattere questa “sindrome post-vacanze”? Gli esperti non hanno dubbi: bilanciare la frenesia del rientro con dei momenti più “lenti”, magari concedendosi ancora qualche fine settimana di pausa tra una settimana lavorativa e l’altra; fare attività fisica, meglio se all’aria aperta; ma soprattutto, aiutare il proprio corpo a ritornare sui ritmi abituali, curando riposo e alimentazione.

Così Getir, l’azienda pioniera della delivery ultra-veloce, ha deciso di lanciare l’iniziativa “Back to the City” per aiutare i suoi utenti e le comunità cittadine ed urbane ad affrontare il rientro dalle vacanze mettendo in tavola una selezione di alimenti e cibi che, in accordo alle indicazioni dei nutrizionisti, possono aiutare il nostro corpo a reagire al cambio di routine. Ecco, quindi, cosa mettere nel carrello della spesa ultraveloce di Getir: