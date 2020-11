Servoscala e montascale: quali sono le differenze

Qualsiasi elemento presente all’interno o all’esterno di un edificio può trasformarsi in una barriera architettonica per persone con disabilità fisiche, perché ostacolano la libertà di movimento di chi convive con ridotte capacità motorie.

Ci riferiamo a scale e gradini di ogni tipo, porte strette o rampe con una pendenza esagerata, impossibili da percorrere per chi si muove su una carrozzina. Anche gli ascensori troppo piccoli possono rappresentare degli ostacoli, perché non possono ospitare una sedia a rotelle.

Per fortuna, è possibile superare tutti questi ostacoli con degli appositi ausili tecnologici, come servoscale, montascale, piattaforme elevatrici e così via. Per scegliere la soluzione adatta è fondamentale considerare le esigenze personali di ogni persona con ridotte capacità motorie.

Quali sono le differenze tra servoscala e montascale

Quando non è possibile installare un ascensore, è possibile usufruire di un montascale o di un servoscala per spostarsi tra i piani di un condominio o all’interno di un appartamento strutturato in più livelli.

Il Servoscala sfrutta lo stesso funzionamento del montascale, ovvero si compone anch’esso di una guida da agganciare alle scale e ospita gli individui su una pedana. Può essere applicato su scale dritte o curve, comprese sulle scale a chiocciola. Tuttavia, la differenza con un montascale è rappresentata dall’equipaggiamento per il sollevamento delle persone.

Nella soluzione servoscala a piattaforma, al posto della poltroncina è possibile trovare una pedana che permette di ospitare anche una persona disabile in carrozzella e salire direttamente con la sedia a rotelle.

Il montascale è un dispositivo per il sollevamento delle persone con ridotte capacità motorie, è munito di una poltrona o di un seggiolino. Attraverso una guida è possibile agganciare la poltroncina direttamente alla ringhiera delle scale, molto utile per gli anziani che non riescono a salire e scendere facilmente le scale.

Il montascale ha dei dispositivi di sicurezza come cinture e sistema di bloccaggio, può essere personalizzato con ulteriori funzionalità aggiuntive e può essere personalizzato esteticamente.

Perché scegliere un servoscala o un montascale

I montascale ed i servoscala sono degli impianti che non richiedono nessuna opera muraria o interventi di tecnici specializzati, quindi permettono di risparmiare molto denaro e possono essere utilizzati da persone con difficoltà motorie differenti.

Sono dispositivi alimentati dalla normale rete elettrica di casa, quindi possono essere allacciati ad una normale presa elettrica. Sono particolarmente adatti quando nel condominio o in una casa antica non è possibile installare un ascensore o una piattaforma elevatrice. Il montascale a pedana, infatti, è il dispositivo più comune all’interno dei condomini.

La maggior parte dei dispositivi di oggi permettono di muoversi in totale autonomia e, in caso di un eventuale blackout, è possibile aspettare che la macchina passi dalla modalità elettrica alla modalità batteria, utilizzando le batterie di emergenza che permettono di terminare il viaggio senza nessun tipo di disagio.

Entrambe le tipologie devono rispettare gli standard di sicurezza europei, sono quindi in grado di superare i rigidi controlli delle aziende che progettano questi dispositivi e sono in grado di soddisfare a pieno qualsiasi esigenza. Si tratta di dispositivi antiurto e anti-schiacciamento, ciò significa che il dispositivo può essere utilizzato anche in presenza di bastone.

Le agevolazioni

Come qualsiasi dispositivo, il prezzo di un montascale o servoscale varia in base alle caratteristiche che l’impianto deve rispettare, come il numero di piani da servire, il grado di inclinazione della rampa di scale e così via.

Tutti coloro che intendono installare un dispositivo volto ad abbattere le barriere architettoniche, grazie alle leggi 104 e 13, possono usufruire di una serie di incentivi, agevolazioni a fondo perduto e sgravi fiscali. Ciò significa che è possibile installare un impianto ad un costo contenuto.