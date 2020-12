Semi di sesamo contaminati, richiamati molti prodotti dai supermercati

Pioggia di richiami causati dai semi di sesamo provenienti dall’India e contaminati dall’ossido di etilene.

Proprio per la potenziale presenza di questa sostanza in quantità oltre i limiti, COOP ha diffuso l’avviso di Riso Scotti Spa che ha richiamato il lotto 10/03/21 del Panriso integrale 4 Cereali e Quinoa 200 g – codice EAN 8001860238499 prodotto da: Alpipan S.r.l. con sede dello stabilimento: ALTOPASCIO (LU) – Via Provinciale Romana 18/D, Località Palandri. Sempre COOP ha richiamato i lotti 10/3/2021 e 10/04/221 di PANE AI CEREALI E SEMI SENZA GLUTINE BENESI COOP 300 g EAN 8001120856296. Coop precauzionalmente ha già ritirato il prodotto dalla vendita.

COOP, inoltre ha diffuso l’avviso dell’Antica Cucina Bio srl che ha richiamato i lotti L. 200012 Scad. 13/01/2021 – L. 200025 Scad. 20/04/2021 – L. 200028 Scad. 11/05/2021 – L. 200032 Scad. 05/06/2021 dei Cracker di farro al sesamo bio 150 g (astuccio con dentro pacchetto di film plastico) prodotti da Antica Cucina Bio srl – via Pietrarubbia 25 M – 47922 Rimini a marchio Poggio del Farro. Il lotto e la scadenza sono riportati sul film plastico interno, mentre sull’astuccio si riporta la scadenza.

Per maggiori informazioni contattare il numero 055-818186 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, oppure scrivere una mail a consumatori@poggiodelfarro.com.

NaturaSì, invece, ha diffuso il richiamo delle gallette Soffioni di riso integrale e sesamo bio Ecor in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto L20113C0226 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 22/04/2021.

Per lo stesso motivo, Iper ha pubblicato il richiamo dei croccantini assortiti sesamo e arachidi Quaranta in sacchetto da 150 grammi con il numero di lotto L201107 e il Tmc 10/2021. I croccantini interessati sono stati prodotti dall’azienda Industria Dolciaria Quaranta Srl nello stabilimento di via L. Da Vinci 247 a Caravaggio, in provincia di Bergamo.

Eataly, invece, ha segnalato il richiamo di un lotto di Pansemi Senatore Cappelli a marchio Sottolestelle, sempre per la presenza dell’ossido di etilene nel sesamo. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 680 B 20.

Per precauzione, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda, a scopo precauzionale, di non consumare i prodotti con i Tmc segnalati e riportarli al punto vendita dove sono stati acquistati.