Scopri la tua personalità, fai il test più preciso al mondo

Sei pronto a scoprire il tuo tipo di personalità? Questo test si basa sulla teoria dei tipi psicologici di Carl Justav Jung: l’ indicatore Myers-Briggs .

. Sono 16 i tipi di personalità individuate da 4 diverse caratteristiche.

Alla fine dell’articolo troverai il link per accedere al test. Potresti scoprire di essere un diplomatico, un’analista, una sentinella, un esploratore.

Sei curioso di conoscere che tipo di personalità sei? Ti parleremo del test più preciso al mondo basato sugli studi di Myers, Briggs, e Jung.





Test MBTI: l’indicatore di personalità di Myers-Briggs

Se tu volessi descrivere te stesso, come ti definiresti? In che modo ti vedono gli altri? Quali sono le tue caratteristiche e propensioni? Queste sono solamente alcune delle risposte che troverai nel test più affidabile al mondo sulla personalità.

Questo test si basa sulla teoria dei tipi psicologici di Carl Justav Jung e discrimina tra 16 tipi di personalità individuati da quattro diverse caratteristiche che possono presentarsi ognuna in due modi alternativi:

1. Estroversione (E)-Introversione (I): una persona rivolta all’esterno o all’interno.

2. Sensitività (S)-Intuizione (N): come l’individuo prende informazioni dal mondo che lo circonda.

3. Ragionamento (T)-Sentimento (F): descrivono in che modo si prendono le decisioni.

4. Giudizio (J)-Percezione (P): come ci si relaziona con il mondo esterno?

Questo test ti permetterà di conoscere meglio te stesso, individuare i tuoi punti di forza e di debolezza, comprendere meglio le altre persone.

Adesso indagheremo meglio i 4 punti presentati:

Il primo punto (E/I), mostra come interagisci con gli altri. Gli introversi preferiscono attività solitarie, pensano prima di parlare, gli estroversi preferiscono attività di gruppo, pensando mentre parlano.

Il secondo punto (S/N), indica come si processano le informazioni del mondo esterno. Le persone intuitive fanno affidamento alle proprie intuizioni, sono fantasiose e assorte nelle loro idee poi ci sono i loro opposti, i realistici, con i piedi ben piantati per terra che si fidano dei loro sensi e mettono in pratica quanto percepito.

Come reagisci alle emozioni? Come prendi le decisioni? Te lo dice il terzo punto (T/F). Ci sono individui che si focalizzano sul pensiero quindi sulla logica, la razionalità e individui che si focalizzano sul loro sentimento, sul cuore, sull’armonia.

Come ti approcci al lavoro? Come pianifichi? Ne parla il punto 4. Se ti focalizzi sulla pianificazione allora sei ligio alle regole, alle scadenze. Se ti focalizzi sulla ricerca, sei un bravo improvvisatore e tendi a cercare la libertà.

Con questo test potrai scoprire di essere:

1. Un’analista (architetto, logico, comandante, dialettico).

2. Un diplomatico (sostenitore, mediatore, protagonista, attivista).

3. Una sentinella (amministratore, difensore, dirigente, console).

4. Un esploratore (virtuoso, avventuriero, imprenditore, animatore).

Adesso non resta che iniziare il quiz: clicca qui.