Il coronavirus ha capacità di diffondersi rapidamente in tutto l'organismo. Secondo un nuovo studio, il virus può stare nel corpo per mesi.

Ormai tutti conosciamo il coronavirus che causa il Covid-19, Sars-CoV-2 e la sua capacità di diffondersi rapidamente dalle vie aeree al cuore, al cervello e a quasi tutti gli organi del corpo. Secondo un nuovo studio, il virus può stare nel corpo per mesi, ecco perché.

Long Covid: lo studio della National Institutes of Health

Gli studi degli scienziati della National Institutes of Health degli Stati Uniti hanno affermato di aver scoperto che l’agente patogeno è in grado di replicarsi nelle cellule umane ben oltre il tratto respiratorio e permanere nell’organismo per mesi.

I risultati, pubblicati online sabato in un manoscritto in fase di revisione per la pubblicazione sulla rivista Nature, indicano un’eliminazione virale ritardata come potenziale contributo ai sintomi persistenti che devastano i cosiddetti malati di Long Covid.

Questa è l’analisi più completa fino ad oggi della distribuzione e della persistenza del virus nel corpo e nel cervello che permette di affinare le cure per le persone affette del coronavirus.

“Questo è un lavoro straordinariamente importante“, ha affermato Ziyad Al-Aly, direttore del centro di epidemiologia clinica presso il Veterans Affairs St. Louis Health Care System nel Missouri, che ha condotto studi separati sugli effetti a lungo termine del Covid-19.

“Da molto tempo ci grattiamo la testa e ci chiediamo perché il Long Covid sembra colpire così tanti sistemi di organi. Questo documento fa luce e può aiutare a spiegare perché il Long Covid può verificarsi anche in persone che hanno avuto un attacco acuto lieve o asintomatico.”

I risultati non sono ancora stati esaminati da scienziati indipendenti e si basano principalmente su dati raccolti da casi fatali di Covid-19, non su pazienti con Long Covid o “sequenze post-acute di Sars-CoV-2”, come viene anche chiamato.

Il carico dell’infezione al di fuori del tratto respiratorio e il tempo per la rimozione del virus non sono ben caratterizzati, in particolare nel cervello, ha scritto Daniel Chertow, che gestisce la sezione sui patogeni emergenti del NIH, e i suoi colleghi.

Il gruppo ha rilevato RNA Sars-CoV-2 persistente in più parti del corpo, comprese le regioni del cervello, fino a 230 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi. Questo potrebbe rappresentare un’infezione da virus difettoso, che è stata descritta nell’infezione persistente con il virus del morbillo, hanno detto.

Contrariamente ad altre ricerche sull’autopsia di Covid-19, la raccolta di tessuti post-mortem del team NIH è stata più completa e in genere si è verificata entro circa un giorno dalla morte del paziente.

“I nostri risultati mostrano collettivamente che mentre il carico più elevato di Sars-CoV-2 è nelle vie aeree e nei polmoni, il virus può diffondersi precocemente durante l’infezione e infettare le cellule in tutto il corpo, compreso ampiamente in tutto il cervello“, hanno affermato gli autori.

I ricercatori ipotizzano che l’infezione del sistema polmonare possa provocare una fase “viremica” precoce, in cui il virus è presente nel flusso sanguigno e viene seminato in tutto il corpo, compresa la barriera emato-encefalica, anche in pazienti che manifestano lieve o no sintomi. Un paziente nello studio autoptico era un giovane che probabilmente è morto per complicazioni convulsive non correlate, suggerendo che anche i bambini infetti senza un grave Covid-19 possono sperimentare un’infezione sistemica, hanno detto.

