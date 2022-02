San Valentino, anche gli animali si innamorano? (FOTO)

I nostri amici a 2 o 4 zampe s'innamorano? L'amore non è universale ma qualcosa in più possiamo definirla in 10 foto.

I nostri amici a 4 zampe (e anche a 2!) non sono interessati solamente alla riproduzione come tanti pensano, anche loro hanno bisogno di cercarsi, di annusarsi, di stare appiccicati addosso per ore. Insomma, si, s’innamorano. E in questo articolo trovate 10 foto dolcissime.

Gli animali s’innamorano

Non esiste solamente un tipo di amore universale, ci si ama in tanti modi, così come sono differenti i modi di dimostrarlo.

Chi ha un animale in casa ha potuto notare quanto amore riesce a dare il proprio piccolo amico, avrà visto un cucciolo farsela addosso per l’emozione, due gatti passare del tempo a leccarsi e a toccarsi il viso con le zampe. Un criceto addormentarsi sulla mano, un cane saltare dalla gioia.

Secondo Frana de Waal, l’amore e l’affetto sono essenziali per tutti gli animali sociali e non soltanto per la finalità sessuale.

Tra molte coppie di animali si sviluppano dei legami forti e che durano tutta la vita, molti animali sono monogami, pensate che le arvicole sono considerate dagli psicologi il modello ideale per studiare il legame di coppia perché il loro legame è molto simile a quello che si crea tra noi e il nostro partner (o la nostra partner).

L’ossitocina e la vasopressina, gli ormoni che si sviluppano quando ci piace tanto qualcuno (e durante la prima fase dell’innamoramento), si sviluppa anche nel cervello di questi animali.

E no, non si accoppiano subito, prima hanno bisogno di trascorrere 6 ore insieme per rafforzare il loro legame.

Insomma, dalla conoscenza ad una relazione stabile, monogama.

I cani e i gatti s’innamorano sia tra loro ma anche dei loro grandi amici umani e questo amore lo comunicano tramite il linguaggio non verbale.

E se avete un animale in casa, Ve ne sarete accorti.

Se in questo giorno non avete un partner ma un tenero amico a due o a quattro zampe con voi, è comunque un buon giorno per festeggiare.

Buon San Valentino!