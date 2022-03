Rossetto perfetto? Scopri gli errori da evitare

Il rossetto è un cosmetico iconico simbolo di femminilità e bellezza, che rappresenta secoli e secoli di storia del make-up, insomma un vero ‘must’ nella pochette da trucco di ogni donna.

Tutte le donne hanno il loro rossetto preferito, quello con cui si sentono a loro agio in qualsiasi situazione, ma scegliere il prodotto giusto e applicarlo nel modo corretto non è affatto una procedura facile, vediamo quindi 4 errori da evitare per valorizzare al meglio la bellezza naturale di ogni donna.

Dimenticare di idratare le labbra

Preparare le labbra per l’applicazione del rossetto è il primo step fondamentale, è consigliabile utilizzare uno scrub naturale e delicato per levigare la superficie delle labbra e successivamente scegliere un burro di cacao idratante e tamponarlo con una velina qualche minuto prima di stendere il rossetto. In questo modo, le labbra saranno lisce e perfettamente idratate, pronte per un’applicazione confortevole e un risultato brillante ed omogeneo.

Scegliere la formulazione sbagliata

Esistono infinite tipologie di rossetti: liquidi, cremosi, brillanti, opachi…Occorre sempre tenere a mente l’occasione per cui ci si sta preparando. Se il make-up realizzato dovrà accompagnare tutta la giornata, sarà opportuno non scegliere una formula in crema, ma optare per una tinta labbra a lunga tenuta o per un rossetto con formulazione opaca.

Scegliere una tonalità non adatta

La scelta di un rossetto non può prescindere da un’attenta osservazione dell’incarnato del viso, scegliere il colore che si abbini al meglio con la propria carnagione è fondamentale per conferire armonia al volto e risaltarne al meglio la bellezza naturale.

I colori di rossetto sono tantissimi: si va dai più chiari sui toni del nude, rosa e pesca; fino alle tonalità più scure del rosso, viola e marrone.

Per una pelle molto chiara, la scelta migliore saranno i colori vivaci ed intensi come il fucsia, il rosa lampone o il rosso ciliegia per risaltare l’incarnato e non farlo sembrare troppo pallido. Le donne con la pelle media o olivastra invece, dovranno orientarsi su colori aranciati e brillanti. I toni caldi del rosa, il corallo ed il rosso si abbineranno perfettamente all’ incarnato facendo risaltare le labbra. Infine per le pelli scure o molto scure, le opzioni migliori saranno tonalità altrettanto scure come il bordeaux, il prugna e il marrone.

Fissare il rossetto con la cipria

Fissare il rossetto è sicuramente un passaggio molto importante, ma utilizzare la cipria come finish del make-up, potrebbe andare ad interferire leggermente sul colore e sulla brillantezza del rossetto, conferendo un risultato spento ed opaco. È preferibile dunque, utilizzare un primer a lunga tenuta dopo l’idratazione delle labbra e prima dell’applicazione del prodotto scelto, per avere labbra brillanti e luminose tutto il giorno.

