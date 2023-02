Richard Gere ricoverato in ospedale: come sta il noto attore?

Richard Gere è stato ricoverato in ospedale per una polmonite contratta durante un viaggio di famiglia con la moglie e i suoi due figli.

L’attore 73enne si è ammalato mentre era in vacanza in Messico per il 40° compleanno della moglie, Alejandra Silva.

Anche un portavoce dell’attore ha confermato la notizia in una dichiarazione rilasciata tramite e-mail a NBC News ma si è rifiutato di fare ulteriori commenti sulla situazione.

NBC News ha anche rivelato che, prima della vacanza, il divo di Hollywood aveva già una brutta tosse; tuttavia, è peggiorato quando è arrivato in Messico, costringendolo così a ricoverarsi in un ospedale, dove gli è stata diagnosticata la polmonite. Richard Gere ha trascorso la notte in ospedale ma è stato dimesso il giorno successivo.

La moglie di Richard Gere, Silva, sui social media ha condiviso informazione sulla salute del marito, pubblicando una foto di lei e l’attore che passeggiano con il figlio, ringraziando i follower per il supporto: “Si sta riprendendo, si sente meglio oggi. Il peggio è passato. Grazie a tutti per i vostri dolci messaggi, li apprezziamo molto”.

LEGGI ANCHE: Quali sono i sintomi da adulto della Sindrome di Asperger?