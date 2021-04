Recovery, Meloni “Chiesto a Draghi piano con dettagli risorse”

ROMA (ITALPRESS) – “Io ho chiesto di aver un piano con le tavole per capire quante risorse sono state messe su ciascuna delle scelte strategiche che si fanno, che speriamo si possa vedere nelle prossime settimane. Le nostre proposte sono sempre molto puntuali, ci aspettiamo la stessa puntualità dal governo”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi.

“Il Pnrr – aggiunge – deve essere presentato in Ue entro il 30 aprile, il presidente verrà in Aula il 26. Il rischio che il ruolo del Parlamento sia marginale e che non abbia il tempo di dire la propria sul piano è molto alto. E’ una cosa che non ci sentiamo di avallare”. “Abbiamo chiesto – aggiunge – di avere tempi giusti per poter valutare il piano nel suo complesso e calare le nostre proposte”.

(ITALPRESS).