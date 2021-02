Quanto bisogna camminare ogni giorno per stare bene in salute?

Ti ostini dall'iscriverti in palestra ma vuoi comunque sentirti bene e in forma? Puoi decidere di camminare ogni giorno. Seguici e scoprirai...

Studi scientifici hanno dimostrato che bisognerebbe raggiungere 10.000 passi al giorno. In questo articolo ti consigliato dei fitness tracker acquistabili su amazon.it che potrebbero essere il tuo punto di partenza.

Ti ostini dall'iscriverti in palestra ma vuoi comunque sentirti bene e in forma? Puoi decidere di fare una camminata ogni giorno. Seguici e scoprirai cosa bisogna fare.





Camminare, la strada per la salute

Non ami fare attività fisica in palestra, oppure non hai del tempo libero per dedicartici eppure vuoi sentirti in forma e stare bene, allontanare tutto quello stress che accumuli ogni giorno tra studio, lavoro e impegni familiari. Da oggi saprai come fare: è sufficiente camminare per sentirsi bene.

L’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dato delle indicazioni: per restare in forma sono necessari almeno 150 minuti di attività fisica aerobica a intensità moderata. Camminando per almeno 25 minuti al giorno a intensità medio-bassa si riducono i rischi di malattie cardiovascolari, di cancro al colon e al seno e, soprattutto, si evita la depressione.

Se non sei abituato a questo tipo di attività basterà cambiare le tue abitudini e rivedere le tue priorità, la forza di volontà è un fattore importante e puoi trovarla solamente tu dentro di te.

Se non hai tempo puoi approfittare anche del fine settimana o dei momenti di pausa tra un impegno e l’altro.

Specificatamente, è stato evidenziato da alcuni studi scientifici che bisognerebbe camminare per 7 km ogni giorno per sentire i benefici sulla mente e il corpo: raggiungere quei famosi 10.000 passi al giorno che ti faranno anche perdere peso.

Per contare i passi puoi utilizzare un fitness tracker, un dispositivo smart che ti permette di mantenere sotto controllo anche diversi parametri del corpo come il battito cardiaco tramite un sensore funzionante h24, un contapassi con annesso calcolo delle calorie bruciate, il monitoraggio del sonno.

Ne esistono di diversi modelli in commercio che variano anche per fascia di prezzo.

Alcuni consigliati che puoi trovare su amazon.it:

Orologio Fitness Willful: molto basic, un contapassi da polso senza bluetooth ed app con l’aggiunta del monitoraggio del sonno. Prezzo 19,99 euro.

Orologio Fitness Xiaomi Band: cardiofrequenzimetro, Fitness tracker, contapassi con connessione bluetooth al cellulare e display touch screen. Prezzo 29,59 euro.

Orologio Fitness HUAWEI Band 4 Pro Smart Band: Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 0.95”, monitoraggio battito cardiaco, monitoraggio scientifico del sonno, misurazione del livello di ossigeno nel sangue SpO2, GPS integrato, Resistente all’Acqua, Black. Prezzo 42,90 euro.

La forza di volontà solamente non basta, è necessario un programma in cui mettere a punto degli obiettivi da raggiungere.

Se hai avuto uno stile di vita sedentario è normale non poter raggiungere immediatamente quei 10.000 passi, ma un fitness tracker potrebbe essere il tuo ‘guru’, il tuo punto di partenza.