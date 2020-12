Forse fai attivamente sport e vuoi assumere più proteine possibili per aumentare la massa muscolare oppure le uova sono uno dei tuoi pasti preferiti. Ad ogni modo, la domanda è la stessa: quante se ne possono assumere? Continua nella lettura.

Uova e quantità concesse

Diverse le dicerie che le uova si portano dietro come: “le uova fanno male perché aumentano i livelli di colesterolo nel sangue”, “aumentano il rischio di malattie cardiovascolari”.

Diversi studi scientifici hanno invece smentito a suon di evidenze quanto si affermava: non esiste una correlazione tra il consumo di uova e l’aumento di rischi cardiovascolari anzi ne protegge da tali rischi.

Quindi la corsa all’abbuffata delle uova ‘protettive’? Alt. Ancora qualche chiarimento prima di azzardare conclusioni affrettate.

Pur vero che le uova costituiscono una vera fonte di proteine, vitamine, sali minerali e acidi grassi ma così come tutti gli alimenti, vanno introdotte nella propria dieta alimentare nelle giuste quantità e soprattutto cucinate nel modo corretto e meno ‘grasso’: c’è differenza tra il mangiare un uovo fritto, un uovo sodo o alla coque.

L’uovo è pieno di nutrienti essenziali, perché bisognerebbe farne a meno?

E a seconda dell’età, delle abitudini alimentari, delle esigenze dell’organismo vanno consumate in quantità differenti ma i medici sono chiari e ne raccomandano non più di 4 o 5 uova a settimana.

Ora sfatiamo alcuni miti:

1) Le uova fanno aumentare il colesterolo?

La risposta è decisamente no. Perché in esse è presente la ‘lecitina’ che contrasta l’assorbimento del colesterolo. Anzi, quello presente nelle uova ha effetti addirittura positivi come una maggiore produzione di testosterone.

2) Le uova crude hanno più proteine?

Anche in questo caso la risposta è negativa, le uova crude non hanno più proteine rispetto a quelle cotte. Anzi, mangiando le uova crude c’è il rischio di contrarre la salmonella.

3) Le uova devono essere conservate in frigorifero?

Qua la risposta è contrastante, non sempre vero, ne sempre falso. Se il supermercato tiene le uova in frigo la legge stabilisce che possa farlo massimo per 3 giorni: in questo caso è assolutamente necessario conservarle in frigo.

4) Le uova si possono mangiare anche oltre la data di scadenza?

Beh, consumare le uova oltre la loro data di scadenza può esporre a seri problemi per la salute da non sottovalutare. Quindi è meglio evitare.

5) Le uova fanno male al fegato?

Niente di più errato in quanto le uova contengono la ‘colina’ un aminoacido che protegge il fegato, inoltre migliora la motilità intestinale.